Tyst rivalitet med sin svärmor: vad psykologer observerar oftast

I flera veckor har Beckham-affären skapat rubriker. Denna uppmärksammade familjekonflikt, där svärmor står mot svärdotter, har fått en internationell dimension. Förutom att vara en guldgruva för tabloiderna, som tar tillvara på varje tillfälle, ger den här historien genklang i många hushåll. Ibland utvecklas en tyst rivalitet med svärmodern, som inte verkar villig att dela sin son.

När svärmor startar tävlingen

Sedan familjefejden i Beckham bröt ut i offentligheten har Victoria framstått nästan som den hänsynslösa styvmodern från en Disneysaga. Affärskvinnan, en gång hyllad för sina haute couture-designer, tappar sakta mark i offentlighetens ögon. Anklagad för att avsiktligt sabotera sin son Brooklyns bröllop och göra livet svårt för hans fru, Nicolas Peltz, framställs hon i pressen som en possessiv och ovillig mor. Enligt Brooklyns sensationella berättelse vill Victoria hålla sin son helt för sig själv. För att uppnå detta ska hon ha gjort allt hon kunde för att avskräcka Nicolas Peltz, och till och med tagit till något machiavelliska taktiker. Och nu ses hon som en hjärtlös huggorm, en översvallande och giftig styvmor.

Denna mycket freudianska berättelse, som nästan blivit en mediesensation, utspelar sig även i andra familjer. Bildkriget mellan svärmor och svärdotter verkar nästan oundvikligt. Som partner är man ett offer för extremt känslomässigt beroende, till och med ett slags inverterat oidipuskomplex. Varje blick bär på ett dömande, och varje samtal förvandlas till en konfrontation .

Vi försöker visa upp en modig min, men vi känner oss alltid i vägen. Trots alla våra ansträngningar att vara oförvitliga älskar vår svärmor oss inte direkt. Vi kommer alltid att vara "outsidern", femte hjulet, sonstjälen. Och nej, vi inbillar oss inte. Denna Askungens historia bekräftas av statistiken. Enligt en studie rapporterar 60 % av kvinnorna att de upplever spänningar eller obehag med sin svärmor, jämfört med 15 % av männen med deras.

Aldrig tillräckligt bra för sin son

Vi skulle kunna ha en omätlig förmögenhet, ett berg av examina, eller till och med heta Beyoncé, och vår svärmor skulle fortfarande vara lika giftig. I hennes ögon har vi inte vad som krävs för att vara den ideala flickvännen, och vi är uppenbarligen inte upp till hennes sons standard, som för övrigt sitter på en ouppnåelig piedestal. Denna rivalitet mellan svärmor och svärdotter, som är symptomatisk i familjer, går djupare än ett enkelt utbrott av svartsjuka.

Christine Rafe, expert på relationer, sammanfattar träffande detta i *Body and Soul* : "När en förälder avgudar sitt barn kan ingen partner någonsin tävla. Det är en oupplöslig situation: mamman och partnern känner sig i konkurrens, och sonen tvingas ifrågasätta en etablerad föräldradynamik." Enligt en undersökning medger varannan man att de känner sig fångade mellan sin partner och sin mamma, osäker på hur de ska reagera. Ofta förblir partnern passiv, en åskådare till denna psykologiska kamp mellan de två kvinnorna i hans liv. Han visar inga preferenser eller partiskhet av rädsla för att förlora den ena eller den andra.

Svärmodern skulle kunna övervaka dejtingsessionerna eller agera matchmaker, men hon skulle avvisa alla kandidater. Det är sant att föräldrar inte har samma urvalskriterier som sina barn. Även i kärlek finns det "modellstudenter", och det är uppenbart att vi inte är en av dem. När deras son väljer en livfull, rolig och kreativ kvinna, skulle de föredra en stabil, välbärgad svärdotter med gemensamma religiösa och kulturella värderingar.

Fysiskt utseende är också en faktor.

I "Snövit" ifrågasätter styvmodern ständigt sin vackra spegel för att avgöra vem som är den vackraste av dem alla. Prinsessan med brunt hår och porslinshud dyker upp outtröttligt i denna magiska ruta. Hon ser henne omedelbart som ett hot som ska elimineras. Säger barndomens sagor sanningen? Är styvmodern avundsjuk på vår förmodade skönhet? Enligt vissa studier kan partners som uppfattas som mycket attraktiva skapa relationell instabilitet och en tendens till lättsinnighet.

En partner med en genomsnittlig fysik och harmoniska drag kan därför utsättas för en sorts diskriminering baserad på utseende. Och det är ofta oavsiktligt. I det här fallet är svärmodern inte orolig för sitt personliga ego, men hon förutser omedvetet den känslomässiga skadan på sin son. En gång en hönsmamma, alltid en hönsmamma.

"I ett samhälle som värdesätter ungdom, attraktivitet och kvinnlig autonomi kan svärdottern skapa en känsla av degradering hos svärmodern", förklarar psykologen Frédérique Korzine i en artikel som ägnas åt detta ämne.

Tomt bo-syndrom, en förmildrande omständighet

Om en svärmor är kall och ovänlig mot sin svärdotter är det också en beskyddande reflex. Det är modersinstinkt som talar, inte någon inre demon. Hon känner att hon har gått från att vara huvudperson till statist, och denna övergång är ibland svår att acceptera. Som ett resultat får vår svärmor oss att betala för en situation vi inte är ansvariga för.

Hon antar en defensiv strategi, som om någon hade stulit hennes mest värdefulla skatt. För henne är den här mannen som hon bygger en framtid med fortfarande hennes "bebis", hennes "egendom". Hela hennes moderliga identitet ifrågasätts. "Långt ifrån att vara en reaktion av ren svartsjuka kan svärmoderns attityd liknas vid separationsångest", fortsätter specialisten.

Vi är alltid den skyldige parten, bråkmakaren, det störande elementet, och vi tvingas ständigt bevisa oss själva för vår svärmor. Och det är särskilt utmattande. Ändå är det möjligt att inleda en period av fred och börja om på nytt. Relationen mellan svärmor och svärdotter är ibland kaotisk, men det är ingen tvekan om att ta det personligt. Ofta är vi inte den verkliga orsaken till hennes olycka.