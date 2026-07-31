Hon började med gymnastik 1934 och fortsatte att tävla tills hon var 92 år gammal.

Att klättra uppför parallella stänger i en ålder då många saktar ner sina dagliga aktiviteter? Johanna Quaas gjorde det i årtionden. Denna tyska gymnast, nu 100 år gammal, har visat att en passion som vårdas regelbundet kan vara livet ut.

En passion född i barndomen

Johanna Quaas föddes den 20 november 1925 i Hohenmölsen, Tyskland, och växte upp i en familj där sport spelade en viktig roll. Redan i ung ålder upptäckte hon gymnastiken och visade snabbt en anmärkningsvärd talang. År 1934, vid bara nio års ålder, deltog hon i sin första tävling. Hennes idrottsliga resa avbröts därefter av flera familjeflyttar och sedan av andra världskriget, vilket djupt störde hennes idrottsaktiviteter.

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Ett sportsligt mellanspel innan en anmärkningsvärd återkomst

Efter kriget förbjöds gymnastik tillfälligt i Östtyskland. Johanna Quaas gav dock inte upp fysisk aktivitet och övergick till handboll, en disciplin som gjorde det möjligt för henne att bibehålla utmärkt fysisk form.

Efter att ha blivit idrottslärare gifte hon sig med gymnastiktränaren Gerhard Quaas år 1963. Tillsammans förde de vidare sin passion till sina tre döttrar. Slutligen, år 1981, vid 56 års ålder, återvände Johanna till apparaten. Året därpå deltog hon i en stor tysk tävling för seniorgymnaster, vilket markerade början på ett nytt äventyr.

En global kändis över 80 år gammal

År 2012 blev flera videor som visade Johanna utföra en serie träningspass i parallella stänger och golv virala. Inom några dagar cirkulerade de över hela världen och uppmärksammades av ett flertal internationella medier. Samma år tilldelade Guinness World Records henne titeln "världens äldsta aktiva tävlingsgymnast". Detta erkännande följdes av andra prestigefyllda utmärkelser, inklusive Nadia Comăneci Sportsmanship Award och det tyska förtjänstkorset, som erkände hennes engagemang för idrott och dess främjande.

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En inspirerande livsfilosofi

Till de som frågar om hennes hemlighet svarar Johanna enkelt: "Mitt ansikte är gammalt, men mitt hjärta är ungt." En fras som perfekt sammanfattar hennes sinnestillstånd. Ingen "mirakelmetod", bara en konsekvent idrottspraxis som upprätthållits i flera decennier. Hon delar också med sig av sina erfarenheter genom en bok tillägnad gymnastik och fortsätter, år 2026, att uppmuntra nya generationer.

Vid 100 års ålder, fortfarande livlig av rörelse

Även om hon inte längre tävlar lika regelbundet som tidigare fortsätter Johanna Quaas att ge gymnastikuppvisningar vid 100 års ålder. Hennes energi och passion har gjort henne till en ikon inom amatöridrotten. Hennes budskap har varit detsamma genom åren: sluta aldrig röra på sig. Denna idé har brett stöd av forskning om aktivt åldrande, och hon förkroppsligar den med anmärkningsvärd autenticitet.

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Johanna Quaas resa fungerar som en påminnelse om att rörelse, uthållighet och glädjen i fysisk aktivitet inte har något utgångsdatum. Mer än en mästare har hon blivit en symbol för ett aktivt liv som levs fullt ut, oavsett ålder.