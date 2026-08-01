Tänk om nästa träff med vänner involverade… PowerPoint-presentationer? Idén är tilltalande.

Generellt sett, när man träffar vänner väldigt oregelbundet, tar det mer än en dag att komma ikapp med sina liv och dela de senaste nyheterna. För att undvika röstmeddelanden som låter som poddar och sena samtal som förvandlas till nattliga samtal har internetanvändare hittat en lösning. De förbereder bildspel, likt studenter framför en whiteboardtavla, och improviserar en presentation om sina egna liv. Ett sätt att komma ikapp utan att lägga timmar på det.

Ta igen förlorad tid med bildspel

Medan vi under vår skoltid var träffar med vänner en regelbunden företeelse och praktiskt taget livade upp våra dagliga liv, är de i vuxen ålder mycket mer sällsynta och inträffar bara några gånger om året. Alla måste kolla sin kalender och hitta en ledig tid mitt bland arbetsåtaganden, teambuilding-aktiviteter på företaget och familjeevenemang. Och även när de flesta i gruppen är tillgängliga finns det alltid någon som skjuter upp på grund av sitt hektiska schema.

När dessa länge efterlängtade återföreningar äntligen inträffar, finns det knappt tid att skåla och utbyta artighetsfraser innan det är dags att säga adjö. Som ett resultat vet man inte ens om den där barndomsvännen äntligen lagade sin vattenläcka eller om den där nära vännen äntligen lyckades lämna sitt giftiga jobb . För att gå rakt på sak, några internetanvändare hade en lysande idé: organisera PowerPoint-fester.

Varje vän förbereder bilder till deras ära och hänger sig åt denna övning som väcker minnen från skolan. Förutom att här, istället för att presentera solsystemet eller myrornas livsstil, gör vännerna punkter om sina kärleksliv, saftiga anekdoter, hur de känner sig på jobbet och delar exklusiv information. Allt detta förstärks med foton, videor och emojis. Ett originellt och roligt sätt att komma ikapp med glömda skvaller och missade nyheter.

Att inventera sitt privatliv

Den bästa demonstrationsvideon kommer från Instagramkontot @lorienfree . Deras grupp är mycket större än ett team, och det skulle ta dem minst en vecka att lära känna varandra utan och innan. I det här inspirerande exemplet ser vi vänner turas om framför projektorn och dela sina egna scoops, precis som tabloiderna gör med kändisar.

Varje person har sin egen visuella identitet och konstnärliga riktning, vilket gör ritualen ännu mer minnesvärd. Vissa har gett sig an halvmaraton, medan andra har påbörjat karriärbyten. Och de mest hängivna planerar framtida semestrar med vänner. De boende skämtarna går till och med så långt att de föreslår resplaner i stil med "Kardashians villa". Det är en PowerPoint-presentation som inte tar sig själv på för stort allvar, men framför allt låter den alla dela viktiga delar av sina liv och berätta sina historier som en öppen bok. Det är lite som ett nyhetsbrev eller en personlig dagbok, men visas på en stor skärm.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Lori | Journal d'une Free 📒 (@lorienfree)

Påminnelse: detta är inte en jämförelseövning

Till skillnad från i skolan betygsätts inte denna PowerPoint-presentation och muntliga presentation i slutet. Vännerna är inte en sorts jury utan snarare uppmärksamma åskådare, alltid redo att uppmuntra sina talare och klappa händerna i stöd. Faktum är att vissa verkar ha åstadkommit det omöjliga genom att delta i sporttävlingar på hög nivå, uppträda på Tomorrowland eller bli befordrade från junior till senior på sitt företag. Men andra har helt enkelt flyttat lägenhet eller tillbringat mer tid med sina familjer. Och ingen upplevelse är värd mer än en annan.

Målet är inte att främja en tyst rivalitet, inte heller att skryta med att ha besökt åtta länder på två månader eller besteget Mont Blanc utan träning. Denna PowerPoint-presentation bör inte bli en källa till press, än mindre ingjuta en känsla av otillräcklighet hos dem som inte har upplevt en större andlig revolution. Den bör förbli ett stödjande verktyg och en lättsam biografi.

I slutändan hyllar den här trenden kontakt, inte prestation. Den kräver inte ett spektakulärt liv, ett nytt jobb varje år eller en imponerande lista med resor att skryta med. Den uppmanar helt enkelt alla att säga: "Det är här jag är idag." Och ibland är det redan mycket.

Så nästa gång vänner träffas efter flera månaders tystnad, kanske de istället för att börja kvällen med ett oändligt "Så, vad är nytt?", sätter på en projektor. Några diabilder, några skämt och några minnen kan räcka för att ta igen all förlorad tid.