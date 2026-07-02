Utegångsförbud för män? Denna idé är alltmer splittrande på sociala medier.

Tänk om män förbjöds att gå ut efter en viss tid, som tonåringar under sin "rebelliska fas"? Denna regel, som skulle passa perfekt i en serie i stil med "Black Mirror", stöds enhälligt av kvinnor. På sociala medier skulle många kvinnor vilja se detta utegångsförbud bli verklighet. Medan det för män är ren diskriminering, är det för dem en vacker utopi: löftet om säkrare offentliga platser och fridfulla nattpromenader.

Ursprungligen ordinerades det av en brittisk baronessan

Alla minns fortfarande de upprepade nedstängningarna och det införda utegångsförbudet. Det kändes till och med som ett straff före puberteten. Vid den tiden pratade media praktiskt taget om ett apokalyptiskt scenario. Med denna nattliga isolering kände sig invånarna som fångar i burar. En brittisk baronessan hämtade inspiration från denna strikta pandemiåtgärd när hon gav rekommendationer för att bekämpa gisselet av könsbaserat våld och gatutrakasserier .

Under ett tal i överhuset i det brittiska parlamentet dagen efter internationella kvinnodagen 2021 föreslog Jenny Jones, en medlem av Miljöpartiet, att man skulle införa utegångsförbud för män från klockan 18.00. Det är vid den tidpunkten kvinnor börjar öka takten på gatorna och hejda ryggen.

Generellt sett är det kvinnor som låser in sig efter mörkrets inbrott av rädsla för att möta en farlig person, vilket leder till att de blir inlåsta i bagageutrymmet på en bil och fångas av ett rovdjur. Enligt en storskalig studie känner sig 80 % av kvinnorna i åldern 18–25 otrygga när de går ensamma på natten. Denna observation är internationell: i skymningen ger kvinnor efter för självcensur och undviker offentliga platser. Medveten om denna sorgliga verklighet ville politikern radikalt vända denna trend.

På sociala medier godkänner kvinnor idén

Detta utegångsförbud, som inte är förhandlingsbart för män, påminner om berättelsen i serien "The Handmaid's Tale", men ur ett annat perspektiv. För att försvara denna idé, som oppositionen ansåg vara extrem, förklarade den brittiska baronessan : "Jag tror att detta avsevärt skulle förbättra kvinnors säkerhet och minska alla de slag av diskriminering."

Och hon behövde ingen megafon för att göra sin röst hörd av den kvinnliga allmänheten. På sociala medier föreställer sig kvinnor lätt att de befinner sig i ett nattligt samhälle där de kan strosa runt i minikjolar, åka kollektivt hem utan att oroa sig för tiden och jogga under gatlyktorna.

Kvinnliga internetanvändare dolde inte sin entusiasm för vad som presenterades som ett "lagförslag" och inte bara en utopisk teori. "Skulle jag kunna känna mig trygg för första gången i mitt liv?" utbrast @sophiemitchhh . Denna idé, som tillämpar talesättet "kvinnor hör hemma" på män, tilltalar en stor majoritet av kvinnor. Denna "chockerande" åtgärd väcker dock också frågor om jämställdhet. "Är inte detta en ny form av diskriminering?" frågar internetanvändare i kör.

Männen, å sin sida, känner sig måltavla

När männen fick veta om detta förslag, som inte var någon bluff, hoppade de spontant till sina tangentbord. De grät till och med illa. Vissa presenterade sig som sörjande offer eller till och med som ständigt förtryckta. Andra, med sina egon skadade, var ivriga att bevisa sin nytta och trodde sig vara oumbärliga för den allmänna ordningen. "Om det inte finns några män på gatorna, vem ska då upprätthålla lagen?" "95 % av brandmännen är män." Det är den typen av argument man kan läsa som svar på Jenny Jones uttalande.

Mer upplysta kvinnor och män tror att de som är upprörda över denna praxis helt har missat poängen. Denna idé att isolera män för att neutralisera dem är främst ett rop på hjälp, ett sätt att uppmärksamma problemet. Politikern är tvungen att föreslå denna drastiska åtgärd för att väcka kollektiv medvetenhet och fördöma ett endemiskt problem.

För om det inte fanns några osäkerheter hade hon inte behövt söka så bestämda lösningar . ”Jag svarade på den lokala polisens instruktioner om att kvinnor inte skulle gå ut ensamma på natten genom att helt vända på idén”, förklarade Jones senare i ett Facebook-inlägg.

För många kvinnor förblir natten en tid av övervakning, en tid då rutter planeras noggrant, nycklarna blir diskreta verktyg för självförsvar och telefonen alltid är redo att ringa vid problem. Denna åtgärd, mer symbolisk än praktisk, är inte ett naivt ideal. Den återspeglar en rent feminin dröm: drömmen om ett lugnande, jämlikt offentligt rum där kvinnor inte riskerar sina liv på varje gathörn.