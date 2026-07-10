Vid 20 års ålder imponerar rullstolstennisspelaren Ksénia Chasteau med sin karriär.

På bara några år har Ksénia Chasteau blivit en av de ledande figurerna inom fransk rullstolstennis. Från sina tidiga framgångar i juniorklassen till en historisk final på Roland-Garros i år (2026) har hon konsekvent levererat enastående prestationer med en beundransvärd beslutsamhet.

Från Sibirien till hoven i Marseille

Ksénia Chasteau föddes i Irkutsk i Sibirien och adopterades i mycket ung ålder av en fransk familj tillsammans med sin biologiska bror. Hon växte upp i Marseille och upptäckte tennisen som barn. Hennes talang väckte snabbt uppmärksamhet: hon tränade på Tennis Club La Rose och sedan på Cercle Sportif Municipal de Marseille, där hon utvecklades snabbt och nådde en utmärkt nivå redan innan hon deltog i de mest prestigefyllda tävlingarna. Hennes föräldrar valde att behålla hennes ursprungliga förnamn, en detalj som hon är särskilt fäst vid, eftersom det är en integrerad del av hennes historia och identitet.

En vändpunkt som omformade hans karriär

År 2021, bara några veckor före hennes 15-årsdag, vände en motorcykelolycka hennes liv upp och ner. Till följd av sina skador fick Ksénia Chasteau sitt vänstra ben amputerat, liksom hennes far, som också skadades i olyckan. Denna prövning markerade början på ett nytt kapitel. Istället för att ge upp sporten hon alltid älskat, upptäckte Ksénia rullstolstennis. Knappt ute från sitt rehabiliteringscenter hänvisades hon till denna sport av det franska tennisförbundet. Bara åtta månader senare var hon tillbaka på planerna. Tack vare sin gedigna tekniska träning anpassade hon sig snabbt och uppnådde resultat snart.

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En meteorisk uppgång

Ksénia Chasteaus framgångar är lika överraskande för sin snabbhet som för sin jämnhet. Bara ett och ett halvt år efter att hon började med rullstolstennis hade hon redan vunnit det franska juniormästerskapet. 2023 markerade ytterligare en milstolpe: hon blev världsetta i juniorklassen och vann US Open i sin kategori. Detta bekräftade hennes enorma potential. År 2024 skrev hon historia genom att vinna den allra första juniorturneringen i rullstolstennis som hölls på Roland-Garros. Hon vann också dubbeltiteln efter en spännande final och visade sitt lugn i avgörande ögonblick.

En lovande start i seniorklassen

Några månader senare deltog Ksénia i sina första Paralympiska spel i Paris. Hon nådde åttondelsfinalen och gjorde en bra match mot den slutgiltiga Paralympiska mästaren, Yui Kamiji från Japan. Hennes flytt till seniorturneringen bekräftade då hennes enorma potential. År 2025 blev hon den första fransyskan att nå Wimbledons semifinal i rullstolstennis.

År 2026 nådde hon ytterligare en viktig milstolpe genom att spela sin första Grand Slam-final på Roland-Garros. Efter att ha slagit ut världstvåan i semifinalen förlorade hon mot den legendariske holländska spelaren Diede de Groot, en absolut ikon inom sporten. En förlust som inte på något sätt förminskar betydelsen av denna historiska prestation.

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En mästare belönad

I början av 2025 utsåg Internationella tennisförbundet (ITF) henne till den bästa juniorspelaren 2024. Denna utmärkelse erkände en exceptionell säsong, präglad av flera stora titlar och ett anmärkningsvärt inträde i seniorklassen. Idag fortsätter Ksénia sina framsteg samtidigt som hon förblir jordnära, medveten om att varje turnering representerar ett nytt steg i hennes utveckling.

Los Angeles-spelen i sikte

Vid bara 20 års ålder kan Ksénia Chasteau redan skryta med en imponerande meritlista. Hennes nästa stora mål är nu satt: Paralympics i Los Angeles 2028. Vid sidan av sin tenniskarriär studerar hon även psykologi, vilket hon ser som en källa till personlig uppfyllelse snarare än bara ett projekt efter karriären. Som ambassadör för föreningen Fête le Mur är hon också engagerad i att göra tennis tillgänglig för alla.

Med ambition, hårt arbete och konsekvens fortsätter Ksénia Chasteau att tänja på gränserna och etablera sig som en av de mest lovande talangerna inom fransk rullstolstennis. Hennes karriärvägar tyder på att hennes största segrar ännu inte har kommit.