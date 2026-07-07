"Var är de stora kvinnliga fansen?" Den här kvinnan vill göra dem mer synliga på läktarna.

Under VM-matcher dröjer sig kamerorna kvar vid ansikten nedsmutsade med flaggor. I sökaren: kvinnor som ser ut som om de kommit direkt ur en modell eller en modellagenturs katalog. Fan Felicity Hayward, som aldrig missar en Arsenal-match, balanserar om rollistan och vänder den till förmån för kurviga kvinnor.

Att återinföra mångfalden på arenornas sidlinjer

Mellan eleganta fotarbeten lämnar kamerorna planen för att fokusera på fansens ansikten, upphetsade av matchen som utspelar sig framför deras ögon. De fångar barn i ett tillstånd av eufori, män utklädda i clownaktiga kostymer och ögonblick av kollektivt jubel.

De fokuserar dock ofta på en mycket specifik publik: kvinnor med konventionellt attraktiva figurer, skulpterade fysiker och perfekt uppmätta höfter. Online finns det till och med rankningar av de "vackraste kvinnliga fansen", synliga på läktarna likt tonåringar vid improviserade castingbesök. Presenterade nästan som skönhetsikoner, eller till och med som en "show" i sig, har de alla identiska fysiker. Endast färgen på deras lyckovästar skiljer sig åt.

På sociala medier har bilder på dessa kvinnliga fans med höga kindben, fylliga läppar och smala figurer blivit virala. De är så orealistiska att de verkar vara en produkt av artificiell intelligens . Faktum är att de flesta av dem bara existerar i fantasierna hos de som skapat dem, med chatGPT:s medverkan.

Dessa kvinnliga fans med silkeslent hår, som verkar ha blivit filtrerade, är en uppenbar illusion. European Digital Media Observatory (EDMO) har bekräftat det visuella bedrägeriet . Felicity Hayward, å andra sidan, är högst verklig, gjord av kött och blod, och full av kärlek. Som en hängiven Arsenal-supporter kämpar hon för kroppslig mångfald överallt, hela tiden, från supporterzonerna till de ogenomskinliga publiken på läktarna.

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Kom ihåg att kvinnliga fans inte är objekt

Förutom att utstå sexistiska kommentarer och orättvist avfärdas som okunniga om fotboll, används kvinnliga fans fortfarande som ögongodis. Behandlade som statister eller dekorativa element, ämnade att beundras eller kommenteras, förtjänar de mer respekt på dessa arenor som avbrutits av jubel och doftar av testosteron. Med sina laglogotypiska t-shirts, sina kläder i favoritlagets färger och sina halsdukar prydda med otaliga emblemer, bevisar Felicity Hayward att kvinnliga fans inte bara är där för att "se snygga ut".

Denna kvinna, med sin smittande glädje, som hissar flaggor prydda med kanoner och även skriver för GlamourUK, kastar sig helhjärtat in i varje sportevenemang. Oavsett om det är en vänskapsmatch eller en avgörande tävling, är hon alltid där, och hennes figur är en integrerad del av henne, oavsett om samhället gillar det eller inte.

För i fotbollsvärlden är skönhetsstandarder djupt rotade. Diskrimineringen kring Lauren Fryer, partner till Arsenal-fotbollsspelaren Declan Rice, är det mest slående exemplet. Hon ansågs inte vara "tillräckligt vacker" för att vara en fotbollsspelares fru och utsattes för upprepade hån. Denna lågmälda kritik visar det enorma trycket på spelarnas partners, och i förlängningen, på kvinnliga fans, som måste uppfylla vissa kriterier för att förtjäna sin plats.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Felicity | Curve Curator (@felicityhayward)

Att vara ännu mer kreativ för att stödja sitt lag

Felicity Hayward, vars namn återspeglar hennes personlighet, omfamnar sin kropp och påminner oss om att utseende inte är en tävling. Långt ifrån att se sin vikt som en nackdel, använder hon den som en tillgång i modevärlden. När hon inte skapar innehåll som främjar självkärlek filmar hon sina mest glamorösa outfits. Den platinahåriga unga kvinnan har en mycket eklektisk stil, och i motsats till vad akademiska stylister kanske säger håller hon inte sin kropp hemlig. Tvärtom, faktiskt.

Hon kombinerar plagg som andra aldrig skulle våga sätta ihop, som den här boheminspirerade prickiga kjolen i kombination med en "England"-topp och en matchande halsduk. Eller den här typiska Arsenal-fantoppen som bärs under en skräddarsydd väst eller ett annat samlarobjekt, kombinerad med en bländande paljettkjol. Ännu ett exempel på ikonisk stil: en syntetisk jersey i kombination med en tyllkjol med volanger värdig en bröllopsgäst.

Medan kvinnor som inte har storlek 6 fortfarande får utstå hån och röda kort, står Felicity med dem som älskar sig själva villkorslöst. Dessutom, när hon inte är på läktaren, tävlar hon om mångfald på catwalken.