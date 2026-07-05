Det finns en strand endast för kvinnor i Dubai: vad förändrar det egentligen?

Föreställ dig en strand med en mans skylt med ett streck genom honom, där du kan lösa ditt korsord utan att bli tillrättavisad och dyka ner i vågorna utan att känna dig som ett stycke kött. Denna lilla bit av paradiset, värdig Barbieland eller den fiktiva staden Tana, existerar, inbäddad mellan höga skyskrapor och luftkonditionerade terrasser. Skapad på initiativ av staden Dubai, lovar denna strand endast för kvinnor idylliska semestrar åtföljda av en känsla av lugn.

En unik strand har öppnats i Dubai

Framför de flesta stränderna finns skyltar som förbjuder cigaretter, högtalare och vattensportutrustning. Denna fina sandstrand, som förbinder Dubais höga skyskrapor med de azurblå lagunerna, har ytterligare en inskription. Denna är verkligen unik. Vid ingången finns en överstruken mansfigur som indikerar för männen att de inte är välkomna.

Det är en strand uteslutande för kvinnor där endast kvinnor har särskilt tillträde. Även om Dubai kanske inte är den mest attraktiva destinationen med tanke på den rådande geopolitiska situationen, kan man skryta med att ha skapat världens första strand helt tillägnad kvinnor. Denna strand, privatiserad för kvinnors integritet , ligger vid Al Mamzar-bukten. Den har blivit helt omgjord som en del av ett massivt strandomvandlingsprojekt i denna del av Förenade Arabemiraten.

Palmer står mittemot höga glasskyskrapor, och det hypnotiska blå havet lockar. Det är en vykortsliknande miljö, utan någon man. I detta feminina utrymme, förverkligandet av en länge uppslukad fantasi, finns det inga män som kan be om telefonnummer, spionera på personer med solglasögon eller avbryta solbad med svarsrepliker från ett annat århundrade . Kvinnor kan simma i lugn och ro, sola sig utan hämningar och förlänga denna salta tillflyktsort till skymningen. Denna strand, utformad i en region med en av de lägsta brottsligheterna i världen, bekräftar Dubais höga säkerhetsnivå.

Nattsimning, kvinnlig personal och utökad tillsyn

Denna strand, som liknar en glädjefylld hägring och skulle passa perfekt i en feministisk film, erbjuder mer än bara en vidsträckt vattenyta och fin sand med exklusiva sittplatser. Det är en plats vi inte ens i våra vildaste fantasier kunnat föreställa oss. Både invånare och turister kan bada dygnet runt, även efter solnedgången. Området runt stranden badar i perfekt belysning, vilket gör den idealisk för plaskande även på natten, när värmen är mer uthärdlig.

Och bakom kikaren vid observationsplatsen finns det bara kvinnor. All personal som anställts för att övervaka stranden, kontrollera åtkomst och hålla ett vakande öga på vattnet är kvinnor. Kvinnorna känner sig då som om de är den enda arten på jorden. Denna strand, omgiven av stadiga staket och avskild från andra delar av Al Mamzar, är som ett paradis för dem som söker mer avskildhet och lugn. Den följer i fotspåren av könssegregerade utrymmen, designade exklusivt för kvinnor. Efter kvinnovänliga gym och simlektioner tillägnade kvinnliga simmare, dyker nu stränder upp till ära för dessa kvinnor.

Vad ska vi tycka om detta helt och hållet kvinnliga sandutrymme?

Även om denna strand endast för kvinnor liknar en tillflyktsort i ett offentligt utrymme där män ofta styr, vilket ger illusionen av att ha landat på en annan planet som kallas systerskap, är den inte universellt populär. Och inte bara bland män, frustrerade över att inte längre kunna stirra. "Dålig idé, kvinnor separerade igen", kommenterade en internetanvändare på sociala medier. "Det verkar som att män och kvinnor i grund och botten är menade att leva tillsammans. Det handlar om ömsesidig respekt", tillade en annan.

För i slutändan vidgar denna strand, istället för att främja samexistens mellan könen, klyftan mellan män och kvinnor, och inte bara i arkitektonisk mening. Den illustrerar också ett grundläggande problem: kvinnor isoleras snarare än att män utbildas. En annan paradox: denna strand, utformad för att minska hypervaksamhet, byggdes i en stad som rankas bland de mest exemplariska när det gäller kvinnors säkerhet.

För medan vissa ser denna strand som en fristad, tolkar andra den som en form av avsägelse. Borde inte målet vara att kunna ligga ner på vilken handduk som helst, i vilken badort som helst, utan att behöva rättfärdiga sin klädsel eller vara rädd för att bli trakasserad? Genom att separera grupperna ger vi en omedelbar lösning på problemet, utan att ta itu med dess grundorsaker.