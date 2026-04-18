Vid 26 års ålder bestämde hon sig för att bo i en skåpbil, och hennes vardagsliv fascinerade internetanvändare.

Léa Michel
@heidijoannee / Instagram

Heidi Elliott valde en radikalt annorlunda livsstil : istället för en delad lägenhet eller sin första lägenhet flyttade hon in i en ombyggd skåpbil som hon köpte och renoverade själv. Detta beslut, motiverat av den höga hyran och önskan om större frihet, blev mycket mer än bara ett bostadsval: det är en livsstil som har fängslat och fascinerat internetanvändare.

En "lägenhet på hjul" designad för komfort

Heidi Elliotts skåpbil har omvandlats till ett veritabelt modernt minihem, med en rymlig sittgrupp, ett fullt utrustat kök, en inomhusdusch och multifunktionell förvaring. Allt är utformat för att optimera varje centimeter, samtidigt som det erbjuder ljusa, enkla material och några mysiga detaljer, någonstans mellan skandinavisk minimalism och en skåpbilsinspirerad interiör inspirerad av sociala medier.

Den unga kvinnan förklarar att kostnaden för hennes "skåpbilsliv" – inklusive mat, bränsle och mobilt internet – är betydligt lägre än vad hon skulle ha betalat i en lägenhet i stadskärnan, där hyran skulle ligga på närmare flera tusen euro per månad. Tack vare dessa besparingar behöver hon inte arbeta fem dagar i veckan för att leva och kan ägna sig åt mer flexibla aktiviteter, som innehållsskapande och frilansfotografering.

En gemensam nomadisk vardag online

Hennes vardag växlar mellan landsvägar, småstäder och turistmål, där Heidi Elliott stannar i flera dagar eller en vecka innan hon ger sig av igen. Denna rörlighet gör det möjligt för henne att arbeta vid sin dator, placerad nära fönstret, filma rutiner i "vanlivet" och publicera innehåll som fascinerar en bred publik, fascinerad av denna kompromiss mellan minimalism, frihet och moderna bekvämligheter.

Hennes berättelse berör många unga vuxna som står inför höga hyror, en instabil arbetsmarknad och ett sökande efter en mer självständig livsstil. Genom att visa att det är möjligt att bo på ett litet utrymme samtidigt som man arbetar online och förblir mobil, erbjuder Heidi Elliott ett konkret alternativ till "huset" som många nu anser vara ouppnåeligt.

En livsfilosofi snarare än bara en "hype"

Bakom bilden av "vanliv" lyfter den unga kvinnan också fram begränsningarna: brist på utrymme, underhåll, disk och tvätt som kräver uppfinningsrikedom, och ibland att övernatta i kallare eller mer isolerade områden. För Heidi Elliott är detta val dock inte bara en kliché om "ständigt resande", utan en önskan att leva enkelt, begränsa utgifter och prioritera upplevelser framför materiella ägodelar som belastar budgeten.

Genom att välja att bo i en skåpbil vid bara 26 års ålder följer Heidi Elliott inte bara en trend: hon omdefinierar reglerna för en livsstil som ibland har blivit ouppnåelig för hennes generation. Med geografisk frihet, kontrollerade utgifter och ett sökande efter mening illustrerar hennes dagliga liv ett annorlunda sätt att närma sig balansen mellan arbete och privatliv.

Vid 46 års ålder delar hon med sig av vad hon önskar att hon hade vetat vid 36.
Färre kompetenser, mer beroende: varför "avkvalificering" är så oroande

