Varför är "looksmaxxing", denna besatthet av fysiskt utseende bland unga män, en anledning till oro?

Att optimera sitt utseende, ta hand om sin kropp, att må bra i sin egen hud: inget nytt under solen. Men en trend som har sitt ursprung i sociala medier tar denna logik mycket längre. "Looksmaxxing" är lika spännande som det är alarmerande, särskilt bland unga män.

När kroppen blir ett projekt som ska optimeras

Lookmaxxing bygger på en enkel ... och farlig idé: ditt utseende är nyckeln till din framgång. Flirt, social status, självförtroende – allt hänger förmodligen på din fysik. På plattformarsom TikTok , Reddit och YouTube uppmuntrar en mängd innehåll användare att analysera varje detalj i sitt ansikte och sin kropp: symmetri, käklinje, ögon, proportioner. Vissa går till och med så långt som att erbjuda skönhets"rankningar" eller "poäng", som om det fanns en universell formel för "perfekt maskulinitet".

Som ett resultat kan din kropp snabbt uppfattas, inte som ett utrymme att bebo, utan som ett projekt som ständigt ska förbättras, korrigeras och optimeras. En vision som kan bli utmattande och verklighetsfrånkopplad.

Vanor som kan gå för långt

Även om egenvård kan vara positivt, går vissa metoder som är förknippade med looksmaxxing långt utöver detta. Dessa inkluderar tekniker som "mjau" (att placera tungan mot gommen för att modifiera käken), intensiva tuggövningar, mycket strikta dieter och extrem fysisk träning.

Ännu mer oroande är att vissa farliga metoder cirkulerar, såsom "benkrossning", vilket innebär att man slår på ansiktsben i ett försök att omforma dem. Sjukvårdspersonal varnar för mycket verkliga risker: skador, ledproblem, nervskador... för att inte tala om den psykologiska effekten. För när de önskade resultaten inte uppnås – vilket ofta är fallet – kan frustrationen vara intensiv.

En mental press som sätter in

Bakom denna strävan efter "maximering" finns också en påverkan på den mentala hälsan. Vissa specialister observerar en ökning av kroppsuppfattningsstörningar bland män, särskilt kroppsdysmorfisk störning. I det här fallet kan du känna att din kropp aldrig är tillräckligt muskulös, aldrig tillräckligt definierad, aldrig tillräckligt "perfekt", även om detta inte är verkligheten.

Detta fokus på "brister" kan leda till ångest , förlust av självförtroende, social isolering eller till och med obalanserade matvanor. Fällan? Att tro att problemet enbart beror på ditt utseende, när det ofta är kopplat till hur du ser dig själv.

En mycket rigid syn på maskulinitet

Lookmaxing handlar inte bara om estetik. Det främjar också en starkt kodifierad bild av maskulinitet : en fyrkantig käke, en slank och muskulös kropp, en dominant hållning och en kall blick. Denna modell lämnar lite utrymme för mångfalden av kroppar, stilar eller personligheter. Den kan också förstärka virila normer, där en mans värde är kopplat till hans utseende och attraktivitet.

För vissa unga människor blir denna strävan ett sätt att återfå kontrollen i en värld som uppfattas som osäker. Förutom att denna kontroll kommer med ett pris: konstant press, ständiga jämförelser och svårigheter att känna sig "tillräckliga".

En varning från proffs

Inför fenomenets omfattning slår psykologer och sociologer larm . Vittnesmål från unga män som lider av detta problem mångdubblas: besatthet av speglar, beroende av selfies och känslor av misslyckande inför ouppnåeliga normer. Sociala medier spelar en förstärkande roll. Genom att ständigt se samma ansikten, samma kroppar, samma "ideal", verkar dessa bilder normala, även om de ofta är orealistiska eller kraftigt filtrerade.

Mot ett mer fridfullt förhållningssätt till kroppen

Lyckligtvis dyker alternativ upp. Fler och fler specialister uppmuntrar ett mer nyanserat tillvägagångssätt för självbild: att utveckla kritiskt tänkande kring onlineinnehåll, värdesätta kroppslig mångfald och föreslå öppnare modeller för maskulinitet.

Din kropp är inte ett problem som ska åtgärdas, inte heller ett projekt som ska göras lönsamt. Den utvecklas, den uttrycker sig, den följer dig varje dag. Att ta hand om dig själv kan förbli en positiv process, så länge det inte förvandlas till konstant press. Du har rätt att vilja må bra i din kropp, utan att försöka anpassa dig till ett enda ideal.

I slutändan är debatten kring lookmaxxing-slingor en viktig fråga: tänk om att må bra inte bara beror på vad vi ser i spegeln, utan också på hur vi väljer att se på oss själva?