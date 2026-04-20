Varför skulle den här platsen på planet vara den mest utsatta för bakterier, enligt läkare?

Att flyga innebär att dela ett slutet utrymme med många andra resenärer i flera timmar. Även om upplevelsen fortfarande är bekväm och spännande för många, påpekar vissa experter att valet av sittplats kan spela en roll i graden av exponering för bakterier ombord.

Sittplatsen vid gången: mer fottrafik, mer kontakt

Enligt flera specialister på infektionssjukdomar erbjuder sätet i gången den största risken för indirekt interaktion med andra passagerare. Dr. Jarod Fox, specialist på infektionssjukdomar vid Orlando Health, förklarar att denna sittställning placerar dig direkt i vägen för resenärer som rör sig genom kabinen. Att gå på toaletten, hämta bagage eller helt enkelt sträcka på benen: dessa rörelser är vanliga.

Dr. Ashley Drews, epidemiolog vid Houston Methodist, påpekar också att den här typen av sittplatser innebär mer oavsiktlig kontakt med personer som rör sig i gången. En studie från Emory University visar att cirka 40 % av passagerarna reser sig upp minst en gång under en flygning, och nästan 20 % reser sig upp flera gånger. Med andra ord blir gången ett område med konstant trafik, där möten är mer frekventa.

Närhet: den verkliga avgörande faktorn

Experter betonar en avgörande punkt: den största risken beror inte bara på sätet, utan främst på närheten till en smittad person. Att sitta bredvid en smittad passagerare ökar risken mer än att bara sitta i en gång eller fönsterplats. Sittplatser direkt bredvid, framför eller bakom en smittad person kan därför vara mer utsatta för risker, eftersom närheten är direkt och långvarig.

En studie publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences visar att nära interaktioner mellan passagerare starkt påverkar sannolikheten för exponering för smittämnen på ett flygplan.

Fönsterplatsen: lite tystare?

Däremot presenteras en fönsterplats ofta som ett "tystare" alternativ. Personer som sitter vid fönstret tenderar att resa sig mer sällan, vilket minskar kontakten med andra passagerare. Mindre rörelse innebär också mindre gång i gången, och därmed potentiellt färre interaktioner med rörliga ytor eller människor.

Experter är dock fortfarande försiktiga: ingen plats garanterar totalt skydd. Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) beror risken på många faktorer, såsom flygtid, passagerartäthet och förekomsten av symtom hos vissa individer.

Även flygplanets ytor påverkas

Utöver sätena påverkas flera områden i flygplanet regelbundet och kan hysa mikroorganismer. De vanligaste är:

fällbara hyllor

armstöden

pekskärmar

bältesspännen

toaletthandtag

En studie utförd av TravelMath har visat att vissa ytor i kabinen kan innehålla bakterier, helt enkelt på grund av det stora antalet kontakter under en flygning.

Några enkla steg för att resa lugnare

Utan att bli besatt kan några enkla vanor bidra till att minska exponeringen för mikrober under en flygning:

tvätta eller desinficera händerna regelbundet

undvik att röra vid ansiktet efter att ha rört vid ytor

Rengör surfplattan och armstöden med en lämplig våtservett

var uppmärksam på din hälsa efter resan

Dessa vanor eliminerar inte risken, men de bidrar till att begränsa kontakten med potentiellt oönskade agenser.

En miljö som är bättre kontrollerad än vi tror

Trots dessa faktorer pekar experter på ett lugnande faktum: moderna flygplan är utrustade med mycket effektiva luftfiltreringssystem. HEPA-filter fångar upp en stor andel av luftburna partiklar och förnyar regelbundet kabinluften. Med andra ord, även om exponering för mikrober aldrig elimineras helt i ett delat utrymme, är förhållandena på flygplan bättre kontrollerade än de kan verka.

I slutändan kan sätet vid gången vara utsatt för mer fottrafik, men nyckelfaktorn förblir densamma: mänsklig närhet i ett slutet utrymme.