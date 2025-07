Prendre l’avion n’est pas une expérience anodine pour tout le monde. Pour de nombreuses personnes grosses, ce moment peut virer à l’inconfort, voire à l’humiliation. Virginie Grossat, créatrice de contenus bien connue pour son engagement body positive, a décidé d’aborder ce sujet frontalement. Dans une vidéo publiée récemment, elle livre des conseils pratiques pour que le voyage ne soit plus une épreuve lorsqu’on est grosse.

Des astuces simples pour voyager mieux

Dès les premières secondes, le ton est direct, décomplexé et surtout, profondément bienveillant. Virginie commence par rappeler une chose essentielle : tout le monde a le droit de voyager, quelle que soit sa morphologie. Elle partage ensuite 3 astuces concrètes, tirées de sa propre expérience :

Choisir un siège côté couloir : lors de l’enregistrement, opter pour cette position permet d’avoir un peu plus de liberté de mouvement, notamment au niveau des jambes. Cela évite aussi de se sentir coincé si l’espace est trop étroit.

Demander une rallonge de ceinture : une demande simple que l’on peut faire discrètement auprès des hôtesses ou stewards. Ces extensions sont disponibles sur tous les vols, et il n’y a aucune honte à en utiliser une.

Vérifier si le vol est complet : si l’avion n’est pas plein, il est parfois possible d’obtenir un ou plusieurs sièges vides à côté de soi, offrant plus de confort et de tranquillité.

En conclusion, Virginie lance un message fort : « Ne vous privez pas de voyager, le monde vous appartient ».

Une vidéo qui divise, mais qui libère la parole

Comme souvent lorsqu’une femme grosse prend la parole publiquement, les réactions ne se sont pas fait attendre. Sous la vidéo, les commentaires sont partagés. Certains internautes saluent le courage et l’utilité des conseils : « Merci Virginie, tu dis tout haut ce que beaucoup n’osent même pas penser », « Enfin des astuces concrètes, sans culpabilisation pour nous les grosses ! ».

D’autres se montrent par contre plus virulents, allant jusqu’à remettre en cause le droit même des personnes grosses à prendre l’avion. Une vague de grossophobie ordinaire qui témoigne d’un tabou encore tenace. Virginie Grossat, loin de se laisser abattre, répond avec calme et fermeté, fidèle à sa ligne de conduite : s’affirmer sans haine, revendiquer sans se justifier.

Voyager sans se cacher

L’impact de cette prise de parole va bien au-delà des quelques minutes de vidéo. Elle pose une question essentielle : pourquoi l’espace public – y compris dans les avions – est-il encore pensé pour une norme unique ? Pourquoi tant de personnes, notamment les femmes grosses, doivent-elles anticiper, s’adapter, se justifier, là où d’autres voyagent sans y penser ?

Le témoignage de Virginie Grossat rappelle que la liberté de voyager ne devrait jamais dépendre d’un chiffre sur une balance. Il encourage aussi chaque personne à repenser ses propres biais, à faire preuve d’empathie, et à exiger des compagnies aériennes plus d’inclusivité dans la conception de leurs services.

Dans un climat où la grossophobie reste encore largement tolérée, la parole de Virginie Grossat fait ainsi figure de repère. En partageant ses conseils avec franchise, elle permet à d’autres personnes de se sentir moins seules, plus préparées, et surtout plus légitimes à occuper l’espace. Y compris à 10 000 mètres d’altitude.