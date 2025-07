On vous emmène dans les coulisses du plus haut hôtel du monde

À Dubaï, la démesure atteint de nouveaux sommets avec l’ouverture imminente du plus haut hôtel du monde. Installé au cœur de la Marina, cet établissement promet une expérience vertigineuse et un luxe sans compromis, du hall d’entrée jusqu’aux suites panoramiques.

Une architecture à couper le souffle

La Ciel Tower culmine à 365 mètres, dépassant la hauteur de la tour Eiffel. Avec ses 82 étages, plus de 1000 chambres et suites, l’hôtel se distingue par ses lignes futuristes et son design contemporain, imaginés par un cabinet d’architecture londonien renommé. Les baies vitrées du sol au plafond offrent à chaque client une vue spectaculaire sur la ville, le Palm Jumeirah et le golfe Arabo-Persique.

Des équipements hors normes

L’hôtel abrite la piscine à débordement la plus haute de Dubaï, une terrasse d’observation à 360 degrés, une salle de sport ultra moderne, des salons de beauté et une piscine dédiée aux enfants. Les fans de gastronomie pourront choisir parmi dix bars et restaurants, répartis sur plusieurs niveaux, pour varier les plaisirs culinaires tout au long du séjour.

Un séjour au sommet du luxe

Chaque chambre a été conçue pour maximiser le confort et l’expérience visuelle, avec des matériaux haut de gamme et une décoration élégante. L’hôtel fait partie de La Vignette Collection d’IHG, un portefeuille d’établissements exclusifs destinés aux voyageurs en quête d’expériences uniques et personnalisées.

Situé dans la Marina, la Ciel Tower permet ainsi un accès rapide aux plages, aux activités nautiques et aux attractions majeures de Dubaï. Ce projet immobilier, qualifié d’exceptionnel par son promoteur, s’apprête à établir une nouvelle référence dans l’hôtellerie mondiale et à attirer une clientèle internationale en quête de sensations fortes et de raffinement.