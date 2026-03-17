Un entrepreneur australien affirme avoir conçu un vaccin personnalisé contre le cancer de son chien avec ChatGPT

Face au cancer de son chien, l’entrepreneur australien Paul Conyngham a décidé de tenter une approche inhabituelle. Il affirme avoir utilisé l’intelligence artificielle et l’analyse génétique pour concevoir un vaccin expérimental personnalisé destiné à traiter la maladie de son animal. Son initiative, réalisée avec l’appui de chercheurs et sous supervision scientifique, a dernièrement suscité l’attention de la communauté scientifique et relancé les discussions sur le potentiel de l’IA dans la médecine personnalisée.

Une tentative désespérée pour sauver son chien

L’histoire commence lorsque Rosie, une chienne adoptée par Paul Conyngham, est diagnostiquée avec un cancer dit agressif. Malgré plusieurs traitements vétérinaires, dont des opérations et de la chimiothérapie, la maladie continue de progresser.

Selon les informations relayées par plusieurs médias internationaux, « les options thérapeutiques disponibles ne permettaient que de ralentir l’évolution de la maladie ». Confronté à cette situation, l’entrepreneur Paul Conyngham, spécialiste de l’intelligence artificielle et de l’analyse de données, décide d’explorer d’autres pistes. Son objectif : comprendre plus précisément l’origine génétique de la tumeur afin de tenter de concevoir un traitement ciblé.

Australian tech entrepreneur Paul Conyngham explains how he used ChatGPT/AlphaFold (spent $3,000 with no biology background) to create a custom MRNA vaccine to treat his dog’s cancer tumors. Unreal. https://t.co/Fue75JkdXo pic.twitter.com/WaO3JayYR1 — Trung Phan (@TrungTPhan) March 14, 2026

L’aide de l’intelligence artificielle et de ChatGPT

Pour mener son projet, Paul Conyngham s’appuie sur plusieurs outils d’intelligence artificielle, dont ChatGPT et AlphaFold, un programme capable d’analyser la structure des protéines. La première étape consiste à comparer l’ADN sain de la chienne avec celui de la tumeur afin d’identifier les mutations responsables du cancer. Cette analyse génétique permet ensuite de repérer les protéines modifiées qui pourraient être ciblées par un traitement.

À partir de ces données, l’entrepreneur Paul Conyngham utilise l’IA pour analyser les mutations et imaginer une stratégie thérapeutique. ChatGPT lui sert notamment à structurer les étapes du projet et à explorer différentes approches scientifiques possibles. Bien que n’ayant pas de formation en biologie, il travaille ensuite avec des chercheurs afin de transformer ces informations en un prototype de vaccin.

Un vaccin expérimental basé sur la technologie mRNA

Le traitement développé repose sur la technologie de l’ARN messager (mRNA), déjà utilisée dans certains vaccins récents et étudiée dans de nombreux essais contre le cancer. Grâce aux données génétiques obtenues, des chercheurs associés au projet ont pu synthétiser un vaccin personnalisé destiné à stimuler le système immunitaire de la chienne afin qu’il reconnaisse et attaque les cellules cancéreuses.

Le vaccin a ensuite été administré dans le cadre d’un protocole encadré par des chercheurs en médecine vétérinaire disposant d’autorisations éthiques pour ce type de traitement expérimental. Selon les scientifiques impliqués, il s’agit de l’une des premières tentatives de vaccin anticancer personnalisé conçu spécifiquement pour un chien.

Des résultats encourageants, mais encore expérimentaux

Les premiers résultats observés chez Rosie sont jugés « encourageants » par les chercheurs impliqués dans le projet. Certaines tumeurs auraient notamment « diminué de taille après l’administration du traitement ».

Toutefois, les spécialistes soulignent que « ce type d’approche reste expérimental ». Le vaccin ne doit pas être considéré comme un remède au cancer, mais plutôt comme une piste de recherche prometteuse qui pourrait améliorer la qualité de vie de certains animaux. Les chercheurs rappellent également que les thérapies personnalisées basées sur l’ARN messager font actuellement l’objet de nombreuses études, tant en médecine vétérinaire qu’en médecine humaine.

Une illustration du potentiel de l’IA dans la médecine personnalisée

Au-delà de l’histoire personnelle de Rosie, cette initiative met en lumière l’évolution rapide des technologies médicales. L’utilisation d’outils d’intelligence artificielle pour analyser des données génétiques et concevoir des traitements sur mesure suscite un intérêt croissant dans la recherche biomédicale. Certains scientifiques estiment que « ce type d’approche pourrait, à long terme, contribuer au développement de thérapies plus personnalisées contre le cancer, chez l’animal comme chez l’humain ».

En résumé, pour l’instant l’expérience menée autour de Rosie reste un cas isolé. Elle illustre néanmoins comment l’IA et la génomique pourraient transformer, à terme, la manière dont les maladies complexes sont étudiées et traitées.