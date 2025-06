Il sauve un chien de la noyade… ce que le policier décide ensuite est incroyable

C’est une nouvelle qui va vous toucher en plein cœur et vous redonner foi en l’humanité. Il y a deux mois, un policier a volé au secours d’un chien, emporté par les eaux tumultueuses de l’East River à New York. L’histoire aurait pu s’arrêter là mais le destin en a décidé autrement, pour le plus grand bonheur de ce bichon maltais.

Il y a quelques mois, un chien a failli périr dans les eaux agitées de l’East River, un détroit qui borde une partie de la ville de New York. Le bichon maltais âgé de deux ans, qui tentait tant bien que mal de se débattre avec ses petites pattes, se trouvait près de South Street Seaport, un endroit particulièrement animé. L’unité portuaire de la division des opérations spéciales du NYPD a déployé tous ses moyens pour tirer l’animal des flots mouvementés.

Une fois ramené sur la terre ferme, le dénommé Hudson a reçu toute l’hospitalité nécessaire : une gamelle de croquettes, une couverture et beaucoup de caresses. Jared Desalvo, policier qui a participé à l’opération de sauvetage, l’a accueilli à bras ouverts. À la vue de cet animal sans défense aux yeux ronds comme des billes et à la bouille angélique, il n’a pas pu résister. Au lieu de conduire ce chien sans propriétaire dans un refuge ou un lieu dédié, ce brave policier lui a offert un toit pour la vie : son chez lui.

Every dog has its day, and today Hudson gets to go home with the family of one of her rescuers.

Officer Desalvo from the @NYPDSpecialops Harbor Unit is adopting Hudson, six weeks after he helped rescue her from the East River. pic.twitter.com/SIuhfkX8Vg

— NYPD NEWS (@NYPDnews) May 10, 2025