L’esthétique et le bien-être réunis : comment Homycat révolutionne l’univers du mobilier pour chats

Le mobilier pour chat traditionnel omet souvent un détail et pas des moindres : l’esthétique. La griffe tricolore Homycat, elle, propose des refuges éco-conçus et made in France qui ne font pas tache dans votre logement et qui ont le sens de l’hospitalité. Du lit mural magnétique à la cabane moelleuse en passant par le canapé griffoir aux lignes contemporaines, Homycat réserve un accueil cinq étoiles à votre résident à quatre pattes.

Du mobilier bien pensé qui se fond dans la décoration

Le mobilier pour chat classique peut vite gâcher l’harmonie d’une pièce. En général, ces accessoires jurent avec le reste de la décoration. Vous n’avez pas trop envie de les exposer dans votre salon. Les chats, qui flairent le cheap et qui semblent avoir un sixième sens pour le mauvais goût, préfèrent d’ailleurs souvent le panier à linge ou les vieux cartons à ces objets censés accompagner leur ronron et leur quart d’heure de folie. Ces installations perchées, qui vous tirent l’œil et qui récoltent plus de poussières que de poils de chat, sont rarement compatibles avec le style de votre intérieur. Que ce soit la couleur, les matières, la forme, elles manquent de subtilité et de charme.

Chez Homycat, vous n’avez plus à choisir entre le confort de votre chat et l’apparence de votre logement. La marque française, créée en connaissance de cause par Mathilde, mère d’une fille à moustache nommée Nouméa, façonne du mobilier pour chat qui se mêle joliment aux exigences esthétiques des humains. Mieux, ces structures propices à tous les pétrissages et aux 16 heures de sommeil de votre adorable félin, trompent leur monde et jouent les caméléons dans votre logis.

Un arbre à chat aux allures d’étagère, un canapé miniature qui redore la place du chat dans la famille, un griffoir en forme de lettre breveté (mais aussi en formes originales comme le cube, le nuage ou encore la nouveauté « Infini ») qui comble divinement les coins vides. Homycat conçoit des écrins d’architecte qui font autant d’effet aux chats qu’aux humains. Le tout dans des matières durables dignes de confiance et faites pour résister aux gestes vifs de ces tigres domestiques. Le mobilier Homycat incarne également l’excellence à la française. Les produits sont conçus dans un rayon de 100 km pour choyer votre chat sans dénaturer le cachet de votre demeure.

Maison de toilette, arbre à chat… des designs tout confort

Le chat n’est pas une peluche vivante ni une « distraction » pour rompre l’ennui. C’est un membre à part entière de la famille. Peut-être même que vous le considérez comme votre seule et unique descendance. Votre chat est l’enfant que vous avez toujours voulu avoir, en moins contraignant et en plus indépendant. Vous lui parlez avec une voix gaga et vous l’aimez d’un amour inconditionnel. Et même si votre chat se plaît sur le rebord de fenêtre et dans le creux de votre lavabo, il mérite ce qu’il se fait de mieux sur le marché.

Pour dormir

Pour ce gros dormeur, qui passe plus de temps au pays des rêves que dans la réalité, Homycat a imaginé des nids douillets prestigieux et savants. Il y a une petite nouveauté dans le catalogue : un lit mural magnétique qui semble léviter dans les airs et qui ajoute un vrai cachet au logement. Il s’agit d’un hamac incurvé doté d’une housse amovible et lavable qui soutient le chat et qui équilibre parfaitement son corps. La coussinerie, assortie à la déco et pensée pour être facile d’entretien grâce à sa conception astucieuse, complète l’ensemble avec élégance.

Votre chat pantouflard fourre toujours son museau sous votre couette, en quête de chaleur ? Offrez-lui un abri cocooning rien qu’à lui. Le dénommé « Le moelleux ». Cette cabane, définition même du mot cosy, est un refuge à sa taille. Idéal pour ces félins qui aiment jouer à cache-cache.

Pour faire ses griffes

Pour éviter que votre chat fasse de la charpie avec votre canapé ou réduise votre table basse en copeaux, placez ça et là des griffoirs qui concilient l’utile à l’agréable. Homycat s’est d’ailleurs fait connaître avec ses modèles singuliers : des griffoirs rechargeables brevetés qui déclinent les lettres de l’alphabet et qui se prêtent à toutes les acrobaties.

Conçus en carton recyclé – la matière fétiche de vos compagnons à poils – et en bois certifiés de forêts gérées durablement, ces objets de désir s’inscrivent dans une véritable démarche d’éco-conception : lorsque le carton est usé, il suffit de le remplacer, sans changer la structure. Rechargeables quand le carton est usé, ils s’adaptent à tous les loisirs félins et se déclinent aussi bien en lettres qu’en autres formes originales, comme le cube, le nuage ou encore la nouveauté « Infini ». Un mobilier astucieux et coquet donc, qui illustre bien la patte de la marque. Homycat a fraîchement étoffé sa gamme avec un canapé néo-rétro sur lequel le chat peut se défouler ou se reposer.

Pour faire ses besoins

Voilà une litière qui ne ressemble à aucune autre. Elle porte d’ailleurs une appellation beaucoup plus classe, qui va de pair avec son design. Il s’agit d’une maison de toilette intimiste et semi-cloisonnée. Le chat peut faire ses besoins en paix tout en gardant un œil sur son environnement. Homycat propose aussi un Chat’Bon 100% naturel pour absorber les odeurs.

Et même pour jouer

La marque Homycat est royale avec les chats. Elle possède un arbre à chat modulable qui se confond avec une étagère minimaliste. Un terrain de jeu pour les chats qui passe presque inaperçu entre vos murs. Vous pouvez varier les hauteurs pour créer un parcours ludique sur-mesure à votre minet adoré. Et en guise de proie, vous pouvez lui mettre des poissons en tissu et des oiseaux à plumes raffinés sous les moustaches.

Gâter son chat sans sacrifier son intérieur

En enracinant le mobilier Homycat dans votre espace de vie, vous créez un vrai coin de paradis à votre chat. Ces meubles au visuel sobre et élégant ne font qu’un avec votre décoration et ne lassent jamais vos pupilles. La qualité des matériaux est palpable. Ces installations sont plus abouties et luxueuses que celles qui sont destinées aux humains. Les tissus sont garnis de fibres issues du recyclage plastique ou de chutes de production tandis que les attaches murales de l’arbre à chat sont en chambre à air upcyclé.

Les griffoirs sont rechargeables, les housses vont à la machine… Bref tout est aussi fait pour faciliter la vie des propriétaires de chats. Et même si les chats ne sont pas pourvus de parole, ils ne cachent pas leur satisfaction. Près de 20 000 félins ont été conquis par le matériel haut de gamme et polyvalent de Homycat.

Les meubles Homycat sont à la fois des objets de désir et des refuges de prestige pour vos chats. Ceux-là, vous n’en avez pas honte : vous les hissez volontiers au premier plan de votre logement. Homycat est le designer attitré de votre chat alias le maître de maison qui a toujours le dernier miaou.

Article partenaire