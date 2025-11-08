Pourquoi il ne faut jamais tirer les moustaches d’un chat

Fabienne Ba.
Les moustaches, appelées vibrisses, ne sont pas de simples poils. Elles sont très sensibles car entourées de milliers de terminaisons nerveuses qui permettent au chat de percevoir son environnement, détecter les variations de pression et évaluer les distances. Ce système sensoriel aide notamment le chat à éviter les obstacles et à chasser, même dans l’obscurité.

Conséquences du tirage ou de la coupe des moustaches

Manipuler ou couper les vibrisses peut provoquer un stress durable et une désorientation importante chez le chat. Privé de ses moustaches, le chat peut rencontrer des difficultés à se déplacer, heurter des objets, rater ses sauts, ou refuser d’explorer son environnement par peur. Ces symptômes traduisent un malaise sensoriel équivalent à être privé temporairement d’un sens fondamental comme la vue ou l’ouïe. Les chats affectés montrent aussi des troubles du comportement : agitation, isolement, modifications de l’appétit, voire des troubles du sommeil. Ce mal-être peut mettre à mal la qualité de vie et la confiance du chat dans son quotidien.

Comment prendre soin des moustaches de son chat ?

Pour préserver cette sensibilité, il est essentiel de ne jamais toucher ou tirer les moustaches. Les caresses doivent éviter ces zones et se concentrer sur des endroits plus agréables tels que les joues, le dessus de la tête ou derrière les oreilles. Utiliser des gamelles larges évite aussi la fatigue des moustaches quand le chat se nourrit. En cas de chute naturelle, les moustaches repoussent, mais il est préférable d’éviter les gestes ou soins agressifs qui pourraient les abîmer. Surveiller la position et l’état des vibrisses peut aussi aider à détecter un inconfort éventuel chez l’animal.

En résumé, les moustaches du chat sont bien plus qu’un simple détail esthétique : elles constituent un véritable outil de perception, indispensable à son équilibre et à sa sécurité. Tirer ou couper ces vibrisses revient à priver l’animal d’un sens essentiel, provoquant stress et désorientation. Respecter les moustaches de son chat, c’est donc respecter son bien-être et sa nature profonde.

