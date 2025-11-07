Une grotte, 111 000 araignées… et la plus grande toile jamais observée

Vie animale
Fabienne Ba.
Prateksha Mariappan/Unsplash

Située dans la cavité surnommée « Sulfur Cave » (entre la Grèce et l’Albanie), creusée par l’action corrosive de l’acide sulfurique, cette toile d’araignée s’étend sur environ 106 mètres carrés. Ce vaste réseau est constitué de milliers de petites toiles en entonnoir juxtaposées, formant une mégacolonie surprenante pour deux espèces habituellement solitaires.

Une cohabitation improbable entre deux espèces d’araignées

Les biologistes ont identifié deux espèces principales dans ce réseau : Tegenaria domestica (araignée des maisons) et Prinerigone vagans (fines toiles dans les zones humides). Selon l’étude publiée dans Subterranean Biology, il s’agit « d’un cas inédit de cohabitation massive dans une même structure ». István Urák, biologiste à l’université Sapientia de Transylvanie, souligne : « La colonie est un cas unique de deux espèces vivant en si grand nombre dans une même toile ».

Cette cohabitation étonnante s’explique notamment « par l’absence de lumière, qui perturbe la vision des araignées et atténue leur instinct compétitif », expliquent les biologistes. L’habitude de chasse de l’une sur l’autre semble ici annulée.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Nick Holiday (@itsnickholiday)

Un écosystème fragile et complexe

Ces araignées se nourrissent essentiellement de chironomes, des moucherons non piqueurs dépendant d’un biofilm bactérien qui transforme le sulfure d’hydrogène en source d’énergie. Ce ruisseau sulfureux traverse la grotte et soutient cette chaîne alimentaire. István Urák ajoute : « Le monde naturel recèle encore d’innombrables surprises. Si je devais décrire les émotions ressenties en découvrant cette toile, je parlerais d’admiration, de respect et de gratitude ».

Les analyses génétiques montrent que les araignées de la grotte présentent une faible diversité microbienne et des différences génétiques marquées comparées aux populations extérieures, témoignant d’une adaptation évolutive aux conditions extrêmes.

La nature, maître d’adaptation et d’harmonie

Cette immense toile d’araignées est finalement un rappel puissant de la capacité d’adaptation de la vie face à des environnements extrêmes et durs. Elle incarne une harmonie écosystémique rare entre espèces supposées rivales, démontrant que la coexistence est possible grâce à l’équilibre fragile du milieu naturel.

Protéger ce site exceptionnel est ainsi crucial pour préserver cette biodiversité unique et continuer à apprendre de la créativité de la nature. Au-delà du mythe et de la peur, cette découverte invite à un émerveillement respectueux et à une réflexion sur notre rôle dans la protection des fragiles équilibres de notre planète.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Une chienne errante protège cette jeune femme face à des harceleurs (Vidéo)
Article suivant
Pourquoi il ne faut jamais tirer les moustaches d’un chat

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Pourquoi il ne faut jamais tirer les moustaches d’un chat

Les moustaches, appelées vibrisses, ne sont pas de simples poils. Elles sont très sensibles car entourées de milliers...

Une chienne errante protège cette jeune femme face à des harceleurs (Vidéo)

La créatrice de contenu Farah Shams (@fdntcaree) a récemment partagé sur Instagram une vidéo où une chienne errante...

Des chiens bleus à Tchernobyl : ce phénomène inattendu fascine les chercheurs

Depuis près de 40 ans, la zone autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl reste interdite à la...

Cette fillette de 2 ans doit la vie à une chienne au courage exceptionnel

Dans une forêt enneigée du New Hampshire (États-Unis), une petite fille de 2 ans a échappé au pire....

Elle reçoit une grosse amende à cause de son chat qui se balade chez son voisin

Dominique Valdès, propriétaire d’un chat roux nommé Rémi, fait face à une condamnation judiciaire rare et controversée :...

Pourquoi cette ville interdit d’adopter des chats noirs avant Halloween

Alors qu'Halloween approche, la ville espagnole de Terrassa a décidé d’interdire provisoirement l’adoption des chats noirs. L’objectif : protéger...