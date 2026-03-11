Guerre au Moyen-Orient : à Dubaï les animaux victimes d’un abandon massif

Le conflit au Moyen-Orient s’intensifie de jour en jour et plonge de nombreuses villes dans le chaos. Dubaï, paradis des influenceurs, ville du luxe et de la démesure, est alors devenue la cible de plusieurs attaques. Même si le gouvernement local invite à ne pas céder à la panique, les expatriés se sont empressés de plier bagage, laissant derrière eux leurs animaux.

Les animaux, victimes invisibles du conflit

Un chat piégé sur un balcon, dont le miaulement sonne comme un appel à l’aide. Des chatons livrés à eux-mêmes dans une ville presque fantôme. Un chien attaché à un lampadaire, attendant son maître qui ne reviendra jamais et des dizaines d’autres qui errent dans des rues désertiques, le collier encore attaché au cou. Impossible de rester insensible face à ces scènes de désolation et cette grande détresse animale. Depuis que le conflit a éclaté au Moyen-Orient, Dubaï se retrouve en position de faiblesse. Cette ville, présentée en Eldorado, a peu à peu basculé dans l’incertitude, forçant les expatriés à prendre des billets d’avion pour des pays « plus sûrs », situés hors « zone de guerre ».

Les dirigeants du pays, malgré leurs discours rassurants, n’ont pas réussi à l’emporter sur ce fameux « instinct de survie ». Les influenceurs, qui peuplent cette terre des Émirats Arabe Unis, ont alors quitté leur villa et leur penthouse vertigineux pour se mettre à l’abri et sauver leur peau, réservant un triste sort à leurs animaux. Depuis cette grande exode, les refuges croulent sous les demandes et les associations s’indignent d’un tel manque d’humanité.

Ces animaux, abandonnés comme des malpropres dans un univers hostile, se sont soudainement retrouvés sans famille. D’après le témoignage d’une bénévole du compte UAE Animal Community, relayé par le Telegraph, certaines personnes ont même demandé l’impensable à des vétérinaires. « Euthanasier leurs animaux en bonne santé (…) parce qu’elles ne veulent pas assumer les frais de déménagement ou la paperasse ».

Expats fleeing Dubai abandon their pets on streets and outside rescue centres as they rush to leave the Gulf state https://t.co/zQBUTrzueI — Daily Mail (@DailyMail) March 9, 2026

Les influenceurs, au coeur de la polémique

Les démarches administratives « contraignantes » reviennent d’ailleurs en boucle dans l’argumentaire des influenceurs. C’est ce qu’a avancé la coqueluche du net Maddy Burciaga, qui a quitté les nuages de fumée pour se prélasser sous le ciel bleu de l’Île Maurice. Alors qu’elle continue de publier des stories de cocotier et se familiarise avec sa nouvelle vie tropicale, sa chienne Maya est restée à Dubaï. Elle a tenu à clarifier la situation, rappelant que sa chienne était entre de bonnes mains : celles de leur nanny. Elle a également précisé que ce n’était pas un aller sans retour et que la famille serait bientôt réunie.

Malgré cette tentative de défense, La Ligue des Animaux n’a pas ménagé ses propos. « Un chien, lui, ne quitterait jamais son humain pour sauver sa peau. Les chiens sont prêts à traverser une guerre pour rester avec leurs humains. C’est toute la différence entre la loyauté… et le confort », a-t-elle fustigé sur X (anciennement Twitter), pointant une absence criante d’empathie. Ces chiens et chats, qui ont toujours connu la chaleur d’un foyer, sont passés des caresses à volonté à la misère absolue en l’espace de quelques jours, simplement parce que leurs documents n’étaient « pas en règle ». Et les refuges, infrastructures de petite envergure à Dubaï, sont tellement bondés qu’ils ne peuvent pas secourir toutes ces bêtes sans-abris.

Simplifier les démarches, une nécessité pour le bien-être animal

Si les influenceurs ont de quoi se payer des villas avec vue mer, des vêtements griffés et des bolides de prestige, les internautes en ont déduit qu’ils pouvaient aussi payer un jet privé pour résoudre les « problèmes administratifs » qui incombent à leurs compagnons à poils. C’est ce qu’aurait entrepris la créatrice de contenus lifestyle Jade Lavoie, suivie par 1,3 million d’abonnés. Un choix bien plus raisonnable et logique que de larguer son animal dans le désert ou à la frontière des villes en feu. Pour les voyageurs lambda, qui n’ont pas le budget pour se déplacer comme des stars, c’est un peu plus délicat. Il faut s’armer de patience pour rejoindre la terre promise avec son fidèle ami à quatre pattes.

« Les conditions d’entrée des animaux dans l’Union européenne, notamment l’obligation du titrage des anticorps antirabiques, qui doit être réalisée 30 jours après la vaccination et 3 mois avant l’arrivée en France », précise la Fondation Brigitte Bardot. Dans l’urgence et face aux alertes de missile de plus en plus fréquentes, difficile de respecter ces délais. Pourtant, en 2022, l’Ukraine a fait une entorse à la loi avec un dispositif dérogatoire permettant aux réfugiés d’emmener leurs animaux avec eux, quelle que soit leur situation.

Dans une ville où tout semble possible, offrir une sécurité minimale à ses animaux ne devrait pas être une exception, mais une norme. Les images de chatons affamés sur les balcons et de chiens errants dans des rues désertes sont autant d’appels silencieux à une prise de conscience globale. Car derrière chaque animal abandonné se cache une histoire de fidélité trahie. L’abandon n’est pas une solution, c’est un fléau, l’illustration de toute la médiocrité humaine.