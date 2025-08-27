Non, ce n’est pas une blague : ces créatures à cornes hantent les campagnes américaines

Non, ce n’est pas une histoire inventée. Ces dernières semaines, des lapins ornés de cornes ont été observés dans les prairies du Colorado, aux États-Unis, alimentant autant le mystère que la fascination.

Des lapins « à cornes » : un phénomène bien réel

Au nord du Colorado, des témoins ont découvert des lapins sauvages arborant de sombres excroissances semblables à des cornes ou à des tentacules. Ce phénomène, visible surtout l’été, a fait naître des surnoms comme « lapins Frankenstein » ou encore « lapins zombies ».

Le papillomavirus de Shope, responsable des excroissances

Cette étrange apparition s’explique par l’action du papillomavirus de Shope (SPV), un virus bien connu des vétérinaires. Transmis principalement par des piqûres d’insectes comme les puces ou les tiques, le SPV déclenche l’apparition de verrues qui, parfois, évoluent en véritables masses cornues autour de la tête, du cou ou des épaules du lapin.

Un danger limité pour les lapins et aucun pour l’Homme

Ce virus impressionne plus qu’il n’inquiète. La plupart du temps, les excroissances restent en effet bénignes : elles n’entravent pas la vie de l’animal, sauf si elles gênent la vision ou la prise de nourriture. Dans la majorité des cas, le système immunitaire du lapin parvient à les faire disparaître. Et bonne nouvelle : le virus ne touche que les lapins, il ne présente aucun risque pour les humains ou les animaux dits domestiques.

À l’origine de la légende du jackalope

Si l’image du « lapin cornu » alimente aujourd’hui les réseaux sociaux, elle est beaucoup plus ancienne. Ces créatures seraient en effet à l’origine du mythe du « jackalope », figure légendaire nord-américaine mi-lapin, mi-antilope. Les témoignages de lapins porteurs d’excroissances auraient nourri ce folklore dès le début du XXe siècle.

Terminons pas préciser que les experts assurent qu’il ne s’agit pas d’une épidémie galopante. Les cas recensés concernent quelques groupes localisés de lapins sauvages à queue blanche. Ce phénomène, bien que spectaculaire, n’est donc pas appelé à se généraliser à toute la faune lapine américaine.