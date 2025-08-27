Non, ce n’est pas une blague : ces créatures à cornes hantent les campagnes américaines

Vie animale
Fabienne Ba.
@maximerichardhistoire/Instagram

Non, ce n’est pas une histoire inventée. Ces dernières semaines, des lapins ornés de cornes ont été observés dans les prairies du Colorado, aux États-Unis, alimentant autant le mystère que la fascination.

Des lapins « à cornes » : un phénomène bien réel

Au nord du Colorado, des témoins ont découvert des lapins sauvages arborant de sombres excroissances semblables à des cornes ou à des tentacules. Ce phénomène, visible surtout l’été, a fait naître des surnoms comme « lapins Frankenstein » ou encore « lapins zombies ».

Le papillomavirus de Shope, responsable des excroissances

Cette étrange apparition s’explique par l’action du papillomavirus de Shope (SPV), un virus bien connu des vétérinaires. Transmis principalement par des piqûres d’insectes comme les puces ou les tiques, le SPV déclenche l’apparition de verrues qui, parfois, évoluent en véritables masses cornues autour de la tête, du cou ou des épaules du lapin.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Upsocl Lekiwi (@upso.lekiwi)

Un danger limité pour les lapins et aucun pour l’Homme

Ce virus impressionne plus qu’il n’inquiète. La plupart du temps, les excroissances restent en effet bénignes : elles n’entravent pas la vie de l’animal, sauf si elles gênent la vision ou la prise de nourriture. Dans la majorité des cas, le système immunitaire du lapin parvient à les faire disparaître. Et bonne nouvelle : le virus ne touche que les lapins, il ne présente aucun risque pour les humains ou les animaux dits domestiques.

À l’origine de la légende du jackalope

Si l’image du « lapin cornu » alimente aujourd’hui les réseaux sociaux, elle est beaucoup plus ancienne. Ces créatures seraient en effet à l’origine du mythe du « jackalope », figure légendaire nord-américaine mi-lapin, mi-antilope. Les témoignages de lapins porteurs d’excroissances auraient nourri ce folklore dès le début du XXe siècle.

Terminons pas préciser que les experts assurent qu’il ne s’agit pas d’une épidémie galopante. Les cas recensés concernent quelques groupes localisés de lapins sauvages à queue blanche. Ce phénomène, bien que spectaculaire, n’est donc pas appelé à se généraliser à toute la faune lapine américaine.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Elle prend le bus seule tous les jours, mais l’histoire de cette chienne cache un vrai malaise

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Elle prend le bus seule tous les jours, mais l’histoire de cette chienne cache un vrai malaise

À Sydney (Australie), l’histoire d’Athena, une chienne qui parcourt seule la ville en bus, amuse d’abord les passagers...

Votre chien vous ressemble bien plus que vous ne l’imaginez (et ce n’est pas un hasard)

Au-delà de l’apparence, les ressemblances entre un chien et son maître sont profondes et vont bien au-delà des...

Après plusieurs semaines sans vous, votre chat pourrait réagir ainsi…

Vacances, déplacement professionnel (etc.), vous devez parfois vous absenter de votre logement pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines....

Ce chien est élu le plus laid du monde !

Petunia, une bouledogue français âgée de 2 ans, a récemment remporté le titre très spécial de « chien...

Il existe un championnat de surf 100 % chiens (et c’est trop mignon)

Un tapis de fourrure sur la vague, des planches colorées, et une ambiance unique : chaque été, la...

Un insecte géant découvert en Australie… et il ne ressemble à rien de connu

C’est un nouveau record pour la faune australienne. Des chercheurs ont récemment identifié "Acrophylla alta", un phasme géant...