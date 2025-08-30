Comment les chiens pourraient repérer les personnes toxiques

Fabienne Ba.
Yaroslav Shuraev / Pexels

Les chiens sont souvent perçus comme de véritables juges de caractère capables de sentir les bonnes — ou les mauvaises — intentions autour d’eux. Mais que dit la science concernant leur capacité à repérer les personnes toxiques ? Plusieurs études récentes apportent des éclairages surprenants sur le sujet.

Une sensibilité émotionnelle et comportementale aiguisée

Les chiens possèdent une intelligence émotionnelle développée qui les aide à analyser les comportements humains. Une étude menée par l’Université de Kyoto a montré que les chiens peuvent distinguer entre une personne qui aide leur maître et une autre qui refuse de le faire. Face à ces comportements, les chiens préfèrent naturellement interagir avec les individus serviables, manifestant une forme de jugement social.

Le rôle des phéromones dans la détection des intentions

Au-delà du comportement, les chiens détecteraient également des signaux chimiques invisibles appelés phéromones. Ces substances, émises par le corps humain, varient en fonction des émotions et des intentions. Lorsque quelqu’un adopte une attitude malveillante ou toxique, son équilibre chimique est modifié, et le chien, doté d’un odorat exceptionnel, peut percevoir ces différences. Ce « sixième sens » olfactif lui permettrait d’identifier des personnes potentiellement néfastes.

Des réactions comportementales qui nous avertissent

Les propriétaires de chiens rapportent fréquemment que leur animal grogne, aboie ou se montre méfiant envers certaines personnes. Ces attitudes ne sont pas toujours aléatoires : elles peuvent révéler une perception instinctive de comportements négatifs ou dangereux. Toutefois, il faut rester prudent, car certains facteurs médicaux ou environnementaux peuvent aussi influencer ces réactions.

La recherche sur la capacité des chiens à détecter les personnes toxiques en est toutefois encore à ses débuts. Les contextes d’études sont souvent limités, et les réponses des chiens peuvent varier selon leur tempérament, leur éducation et leur expérience. Néanmoins, ces premières données confirment qu’ils sont de précieux alliés pour nous protéger, humains, en évaluant mieux nos relations au quotidien.

