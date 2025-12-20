Moins de bébés, plus d’animaux de compagnie : le choix de la nouvelle génération ?

Aujourd’hui, un constat surprenant mais révélateur émerge : la nouvelle génération semble délaisser la parentalité traditionnelle au profit d’animaux. Entre affection immédiate, flexibilité et coût maîtrisé, les millennials et la génération Z réinventent le concept de foyer et de lien familial.

Une enquête qui confirme la tendance mondiale

Selon une étude menée par Total.Vet auprès de 400 femmes millennials américaines sans enfants, 70 % considèrent leur animal comme un substitut filial. Plus fascinant encore, 69 % affirment qu’il est plus simple à « élever » qu’un enfant, et 48 % le jugent moins coûteux.

Aau-delà des chiffres, les témoignages révèlent une réalité plus profonde : ces animaux occupent une place centrale dans la vie de leurs humains, parfois comparable à celle d’un enfant. Certaines participantes organisent leur quotidien autour des besoins de leur compagnon, célèbrent ses anniversaires ou souscrivent à des assurances santé spécialisées. Le lien affectif est intense, sincère et nourrissant, offrant une expérience de parentalité douce et choisie, sans les compromis traditionnels liés à l’éducation d’un enfant.

La Corée du Sud : un exemple frappant

La tendance se manifeste aussi à l’international. En Corée du Sud, entre 2019 et 2022, le nombre de chiens enregistrés a explosé de 44,6 %, passant de 2,09 à 3,03 millions. Les ventes de croquettes ont même dépassé celles du lait infantile. Parallèlement, le taux de fécondité s’effondre à 0,72, et les crèches pour chiens fleurissent dans les grandes villes.

Ce phénomène a donné naissance à un nouveau terme : les « dinkwons » (« double income, no kids, with one or more pets »), désignant les couples à double revenu sans enfants qui investissent massivement dans le bien-être de leurs animaux. La société se transforme, et les politiques publiques, encore centrées sur la relance des naissances, peinent à suivre cette mutation culturelle où chiens et chats deviennent de véritables membres de la famille.

Flexibilité, affection et autonomie : pourquoi ce choix séduit

Pourquoi un tel engouement pour les animaux plutôt que pour la parentalité humaine ? Les raisons sont multiples. Les jeunes apprécient la simplicité de la vie avec un animal : voyager ou sortir reste relativement facile, les coûts sont généralement moins élevés et l’affection est immédiate et inconditionnelle. Plus qu’un simple compagnon, l’animal devient un partenaire émotionnel, capable de combler le besoin d’attachement sans imposer les contraintes souvent associées à la parentalité.

Ce choix reflète également une redéfinition des normes sociales et familiales. Pour beaucoup, fonder une famille n’est plus un passage obligé vers l’épanouissement. Posséder un animal permet de créer un lien affectif fort tout en préservant son autonomie et sa liberté. On parle ici d’une « parentalité choisie » : une manière consciente et positive de s’investir dans une histoire, sans les sacrifices que la parentalité traditionnelle impose.

Une tendance durable et révélatrice

Ce phénomène traduit des évolutions profondes : pressions économiques, priorités de carrière, solitude moderne ou simple désir de vivre pleinement son quotidien. Les animaux comblent un vide émotionnel et social tout en offrant une forme de responsabilité douce, gratifiante et joyeuse. Ils ne remplacent pas les enfants, mais proposent une alternative viable et épanouissante pour les personnes qui souhaitent expérimenter l’amour et le soin au quotidien, à leur manière.

En conclusion, la montée des animaux dans les foyers contemporains n’est pas un simple effet de mode. Elle illustre une révolution culturelle où l’affection, la liberté et la positivité corporelle prennent le pas sur les modèles familiaux traditionnels. La nouvelle génération prouve ainsi qu’il est possible de nourrir des liens forts et sincères, tout en conservant un mode de vie qui lui ressemble. Entre bébés et boules de poils, les millennials et la génération Z semblent avoir tranché : parfois, le meilleur compagnon de vie peut bien avoir quatre pattes.