On pensait cet accessoire des années 1990 oublié, il s’impose à nouveau en 2026

Coiffure
Fabienne Ba.
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La mode adore fouiller dans ses archives. Après plusieurs pièces cultes des années 1990 et 2000, un accessoire capillaire que beaucoup pensaient définitivement rangé au fond des tiroirs revient sur le devant de la scène. En 2026, le serre-tête zigzag signe un retour inattendu… et il pourrait bien devenir l’un des petits détails capillaires les plus fun du moment.

Repéré sur les podiums de la Fashion Week

Le grand retour du serre-tête zigzag n’est pas passé inaperçu lors de la Fashion Week de Paris. Sur le podium de la maison Miu Miu, plusieurs mannequins ont défilé avec ce fameux accessoire dentelé, immédiatement reconnaissable. Composé de petites vagues successives, souvent en métal ou en plastique, ce serre-tête permet de repousser les cheveux vers l’arrière tout en structurant la coiffure.

Sur le podium, il a été utilisé pour créer des looks simples, mais très graphiques, laissant le visage bien dégagé et la chevelure naturellement mise en valeur. Pour de nombreux observateurs de la mode, ce choix n’a rien d’un hasard. Il s’inscrit dans une tendance plus large : la réinterprétation des codes esthétiques des années 1990 et du début des années 2000.

 

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Un accessoire culte des années 1990

Pour beaucoup, le serre-tête zigzag évoque immédiatement les souvenirs de la fin des années 1990 et du début des années 2000. À l’époque, cet accessoire était partout : dans les cours de récréation, dans les magazines adolescents et sur les tapis rouges. Plusieurs célébrités avaient largement contribué à sa popularité. Britney Spears ou Paris Hilton l’ont porté à de nombreuses reprises, tandis que David Beckham l’avait lui aussi adopté, participant à le rendre très visible dans la culture pop.

Son succès tenait notamment à sa forme particulière. Les ondulations du serre-tête permettent de maintenir les cheveux tout en créant un léger volume sur le dessus de la tête. Résultat : une coiffure rapide, pratique et qui donne immédiatement du style sans demander beaucoup d’effort.

Le grand retour de l’esthétique Y2K

Si cet accessoire refait surface aujourd’hui, c’est aussi parce qu’il s’inscrit dans une vague très présente dans la mode actuelle : l’esthétique Y2K. Ce terme fait référence aux styles populaires autour de l’an 2000, aujourd’hui redécouverts et réinterprétés par les créateurs. Depuis quelques saisons, de nombreuses marques revisitent les codes visuels de cette période. Mini sacs, barrettes colorées, lunettes teintées ou bandeaux reviennent progressivement dans les collections et dans les looks du quotidien.

Le serre-tête zigzag s’intègre parfaitement dans cette nostalgie assumée. Pour les jeunes générations, il représente une pièce rétro amusante. Pour d’autres, il rappelle simplement une époque où la mode s’autorisait davantage de légèreté et d’expérimentation.

Un accessoire facile à adopter

Si cet accessoire retrouve sa place dans les tendances, c’est aussi grâce à sa simplicité. Contrairement à certaines coiffures très travaillées, le serre-tête zigzag permet de structurer la chevelure en quelques secondes. Il peut se porter de nombreuses façons :

  • avec les cheveux lâchés pour un style naturel et décontracté
  • avec une queue-de-cheval ou un chignon pour dégager le visage
  • sur cheveux courts pour apporter du relief à la coiffure

Cet accessoire a aussi l’avantage de convenir à toutes les textures de cheveux et à toutes les longueurs. Il ne cherche pas à transformer votre chevelure, mais plutôt à l’accompagner et à la mettre en valeur telle qu’elle est.

Une nostalgie qui traverse les générations

Le retour du serre-tête zigzag illustre parfaitement la manière dont la mode fonctionne : ce qui semblait dépassé peut soudain redevenir tendance quelques décennies plus tard. Les accessoires des années 1990 et 2000 continuent d’inspirer les créateurs et de séduire les nouvelles générations. Revisités, modernisés ou simplement affirmés avec un brin d’ironie, ils trouvent une seconde vie dans les tendances actuelles.

Finalement, ce petit accessoire – le serre-tête zigzag – rappelle une chose essentielle : la beauté est aussi un terrain de jeu. Et parfois, il suffit d’un simple serre-tête pour donner à votre style une touche rétro pleine de personnalité.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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