Pourquoi tout le monde parle de la tendance « cheveux de princesse » ?

Fabienne Ba.
Des reflets noisette à la brillance glossy, les « cheveux de princesse » s’imposent comme la tendance capillaire chic de l’automne-hiver 2025/2026. Portée par Kate Middleton, mais aussi par Léonor d’Espagne ou encore Amalia des Pays‑Bas, cette esthétique royale conjugue éclat maîtrisé, douceur et raffinement.

Une élégance héritée des têtes couronnées

L’expression « cheveux de princesse » trouve son origine dans les looks des héritières européennes : des coiffures soignées, longues, lumineuses, mais dépourvues de rigidité. Pas de boucles figées ni de volumes excessifs. La clé réside dans un parfait équilibre : une ligne capillaire fluide, un brushing aérien et une texture douce qui capte la lumière. Kate  Middleton en est devenue l’icône, affichant un brun chaud ponctué de reflets caramel et noisette – une teinte qu’elle entretient grâce à des soins gloss et des balayages fondus.

Cette tendance repose sur 3 piliers

  1. La longueur : des cheveux au‑dessous des épaules avec des coupes nettes, dégradées en finesse pour créer du mouvement.
  2. La couleur : des nuances naturelles réchauffées par des reflets dorés, miel ou châtain clair, qui évoquent la lumière du soleil sans contraste trop marqué.
  3. Le coiffage : un brushing soyeux et souple, parfois légèrement wavy, parfois délicatement lissé, mais toujours mobile et lumineux.

Cette combinaison confère un rendu à la fois sophistiqué et accessible – une allure quasiment cinématographique, rappelant les contes modernes incarnés par la royauté.

Comment adopter la tendance « cheveux de princesse » ?

Les experts recommandent des soins simples, mais constants :

  • Un shampooing sans sulfates et une routine riche en huiles légères (argan, pépins de raisin ou camélia).
  • Un masque nourrissant hebdomadaire pour entretenir la brillance.
  • Et surtout, une finition dite soignée : un souffle d’air froid en fin de brushing pour fixer la lumière et préserver la souplesse de la fibre capillaire.

Le mot d’ordre  ? Une brillance naturelle sans effet figé, à l’image de Kate Middleton ou de la princesse Léonor  : royales, modernes et impeccablement simples.

En définitive, si les blonds solaires régnaient encore cet été, le brun glossy et ses reflets chauds marquent le retour d’une beauté intemporelle cet automne-hiver 2025/2026. Symbole d’assurance, les « cheveux de princesse » célèbrent la douceur et la lumière – une façon élégante d’illuminer la saison avec noblesse.

