À Paris, cette actrice signe le retour chic de la raie sur le côté

Les tendances beauté évoluent régulièrement, et certaines coiffures jugées « démodées » finissent souvent par revenir sur le devant de la scène. C’est le cas de la raie sur le côté, qui semble connaître un regain de popularité. Lors de la Fashion Week de Paris, l’actrice française Léa Seydoux a notamment attiré l’attention en arborant cette coiffure, relançant l’intérêt pour ce style capillaire.

Une apparition remarquée à la Fashion Week de Paris

Léa Seydoux était présente au défilé Louis Vuitton organisé dans la cour carrée du Louvre à Paris. L’événement, imaginé par le directeur artistique Nicolas Ghesquière, a réuni de nombreuses personnalités du monde de la mode et du cinéma. Pour l’occasion, l’actrice française a opté pour une coiffure élégante composée de longueurs légèrement ondulées accompagnées d’une raie décalée sur le côté. Cette coiffure, à la fois simple et sophistiquée, a rapidement attiré l’attention des observateurs de la mode et des beauty addicts.

 

Une coiffure inspirée du chic classique

La raie sur le côté a longtemps été associée à l’esthétique d’Hollywood. Dans les années 1940 et 1950, de nombreuses actrices adoptaient déjà ce style pour encadrer le visage et apporter du mouvement à leur coiffure. Ce type de coiffure crée souvent une mèche légèrement asymétrique qui donne un effet sophistiqué sans nécessiter un coiffage dit complexe. Dans le cas de Léa Seydoux, la coiffure était associée à des ondulations naturelles, renforçant une allure élégante et romantique.

Le retour d’une tendance des années 2000

La raie sur le côté a également marqué les tendances capillaires des années 2000 et du début des années 2010. Elle était alors largement adoptée sur les tapis rouges comme dans la vie quotidienne. Depuis quelques années, les tendances capillaires privilégiaient plutôt la raie au milieu, considérée comme plus moderne et minimaliste. Cependant, certains stylistes et coiffeurs observent aujourd’hui un retour progressif de la raie sur le côté, notamment lors des défilés et des événements de mode.

Une astuce simple pour donner du volume aux cheveux

Au-delà de son aspect esthétique, la raie sur le côté présente aussi un avantage pratique : elle peut donner davantage de volume aux cheveux. Les coiffeurs expliquent que « déplacer la raie à l’opposé de l’implantation naturelle des cheveux crée un effet de relief au niveau des racines ». Les cheveux paraissent ainsi plus épais et la coiffure gagne en mouvement. Cette technique est souvent utilisée pour apporter du volume aux cheveux fins ou pour structurer une coiffure sans utiliser trop de produits coiffants.

En apparaissant avec une raie sur le côté lors de la Fashion Week de Paris, Léa Seydoux a ainsi remis en lumière une coiffure classique qui pourrait faire son retour parmi les tendances du moment. Facile à réaliser et flatteuse, cette coiffure prouve qu’un simple détail capillaire peut parfois transformer toute une allure.

