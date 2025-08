Glossed Chestnut, le brun lumineux qui affole les salons de coiffure en ce moment

Le glossed chestnut se distingue par son brun chaud, intense et miroitant, pensé pour capter la lumière sous tous les angles. Imaginée et popularisée par Tracey Cunningham, coloriste de Dakota Johnson, cette nuance mêle profondeur chocolat et reflets dorés subtils pour un rendu vivant, moderne et ultra flatteur. Ni trop froide, ni trop chaude, cette coloration se veut sophistiquée mais facile à adopter : le résultat est un brun éclatant, sans monotonie ni lourdeur, qui rehausse instantanément le teint.

À qui va cette couleur et pourquoi cet engouement ?

Le glossed chestnut s’adapte à la plupart des bases capillaires, du châtain foncé au brun clair, et met en valeur toutes les carnations grâce à sa chaleur mesurée et ses nuances personnalisables. C’est aussi une réponse au besoin actuel de naturel sophistiqué et d’élégance discrète : cette couleur évoque la “quiet luxury”, une tendance forte portée par de nombreuses célébrités. À la différence des blonds estivaux ou balayages, le glossed chestnut valorise les brunes et leur apporte lumière et relief. Idéal aussi pour les photographies et les événements estivaux, il révèle tout son potentiel sous le soleil ou les spots des soirées.

Autre avantage non négligeable : cette teinte s’entretient facilement et garde son éclat sans effort. Réalisée idéalement via une technique de gloss ou de coloration semi-permanente, elle évolue naturellement et s’efface sans effet racine marqué. Pour préserver la brillance, il est recommandé d’utiliser un shampoing doux sans sulfates, un soin protecteur de couleur, ainsi qu’un masque hydratant hebdomadaire. Les produits enrichis en agents lustrants et antioxydants prolongent le reflet miroir de la chevelure, un dernier secret pour garder la brillance jusqu’à 6 semaines. Quelques gestes “pro” à retenir : limiter la fréquence des lavages et privilégier une protection anti-UV afin d’éviter le ternissement.

Le glossed chestnut incarne à la fois chic contemporain et mise en valeur naturelle : à tester d’urgence cet été pour illuminer toutes les brunes et réveiller son blond foncé ou son châtain classique avec une note de modernité !