Elle a trouvé le meilleur moyen de boucler ses cheveux en pleine canicule

Alors que tout le monde se plaint de la canicule et rêve de migrer en Laponie le temps de l’été, une beauty addict a trouvé une bonne combine pour tirer partie de cette chaleur écrasante. Dans cette fournaise à ciel ouvert, plus besoin de fer chauffant pour obtenir des boucles rebondies : il suffit d’avoir les bons matériaux sous la main. Son astuce, qui hérisse les poils des plus hygiéniques d’entre nous, est aussi ingénieuse que loufoque.

Un tuto capillaire… sur le trottoir

On croyait avoir tout vu sur TikTok : du maquillage glacé à l’autobronzant maison, en passant par les roses à joues comestibles. Cette fois, une internaute au flair capillaire bien affûté a mis au point une méthode de bouclage à des années lumières des bigoudis et autres accessoires en spirale. Si la plupart des tutoriels capillaires se déroulent dans l’intimité des salles de bain, le sien se tient en pleine rue, à même le bitume. C’est là que tout se joue.

Elle utilise un poteau de rue chauffé au soleil comme fer à boucler… naturel. Dans une vidéo devenue virale, on découvre cette jeune femme à la chevelure ébène, enroulant une mèche autour d’un poteau métallique brûlant, exposé toute la journée aux températures ardentes. Quelques secondes plus tard : l’impensable se produit. La mèche se dessine en une boucle souple, façon brushing des grands jours. Si cette technique est un peu « tirée par les cheveux » et frise le ridicule, elle a le mérite de donner un beau relief à la chevelure.

La chaleur de la canicule comme alliée beauté

Si en hiver, les beauty-addicts courbent leurs cheveux sur les tuyaux brûlants du radiateur, en été elles s’emparent du premier poteau de signalisation qu’elles croisent pour faire leur mise en plis. Ici, pas de Dyson dernier cri ou de boucleurs d’avant-garde, le mobilier urbain devient un accessoire de beauté à part entière. Difficile de le ranger dans le vanity celui-là mais plutôt pratique quand on a pas le temps de se coiffer aux aurores.

Comme un fer à boucler, ce support chaud assouplit la fibre capillaire, qui garde ensuite la forme qu’on lui donne. La différence ici ? Aucun branchement nécessaire et pas d’oreilles cramées au passage, juste une bonne dose d’imagination et… de soleil.

Résultat bluffant, mais pas sans danger

Vous vous êtes peut-être déjà fait des nœuds dans la tête pour savoir comment boucler vos cheveux raides efficacement. Plus besoin de dormir avec des chaussettes dans les mèches ou des tubes encombrants autour du crâne. Vous n’avez plus qu’à prendre le premier poteau venu et à laisser la magie opérer.

La vidéo montre des boucles wavy, un peu flouttées et pas trop serrées. Un rendu très naturel qui donne l’illusion d’avoir passé des heures devant le miroir, à tendre le bras jusqu’à en avoir des courbatures. Et pourtant, la chaleur n’a agi que quelques secondes. Un exploit ? Oui, mais attention : il ne s’agit pas d’une méthode recommandée par les professionnels.

Un poteau marqué par le soleil peut abîmer la fibre capillaire ou même causer des brûlures en cas de contact trop long ou mal contrôlé. Il convient de tempérer cette technique sortie des tréfonds de TikTok. La surface des poteaux n’est pas non plus très propre. Entre la pollution ambiante, les mains sales qui s’y accrochent, les chiens qui y font leur besoin, ce ne sont pas des objets « stériles » contrairement à ceux de votre placard.

Les coiffeurs interrogés sur le phénomène rappellent que la chaleur extrême, surtout quand elle est mal répartie, peut fragiliser les cheveux, particulièrement s’ils sont déjà secs ou colorés. Alors oui à la créativité, mais non à la mise en danger.

Finalement, il s’agit plus d’une expérience anecdotique voire humoristique qu’une réelle astuce. Le meilleur conseil que l’on puisse vous donner en cette saison : prenez vos cheveux comme ils viennent.