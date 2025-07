Secret beauté d’été : voici pourquoi les cascading curls rendent accro toutes les générations

En 2025, ce ne sont pas seulement les réseaux sociaux qui dictent la tendance, mais aussi l’impact des tutoriels professionnels, partagés par des coiffeurs stars sur TikTok et Instagram. D’après l’analyse, 62 % des jeunes femmes affirment avoir testé une nouvelle coiffure après avoir vu un tutoriel en ligne, et les cascading curls figurent parmi les styles les plus recherchés.

Résultat : la demande de coupes dégradées et d’astuces boucles explose dans les salons, y compris chez celles et ceux qui n’osaient pas encore le volume. La force de cette tendance ?

Son accessibilité : inutile d’être expert, quelques bons gestes suffisent pour révéler une chevelure bluffante.

L’évolution d’un style mythique et la magie des variations

À l’origine, les cascading curls s’inspirent du glam des années 70, avec ce fameux dégradé qui donne à chaque boucle une liberté de mouvement incroyable. Ce style séduit parce qu’il modernise les codes classiques tout en mettant en valeur la texture naturelle des cheveux, qu’ils soient fins, épais, courts ou longs. L’effet visuel en cascade crée de la profondeur sans rigidité, parfait pour celles et ceux qui veulent éviter les coiffures figées.

En 2025, les déclinaisons abondent : du curly lob, parfait pour les cheveux mi-longs à la frange bouclée, ultra flatteuse pour structurer le visage. Les waterf all curls, quant à eux, offrent une finition plus définie et soyeuse, idéale pour les looks sophistiqués. Cette capacité d’adaptation explique l’engouement autour des boucles cascadantes.

Créer des cascading curls dignes des pros : la méthode express

Le secret d’un résultat bluffant réside dans la préparation et la technique. Commencez toujours par nourrir intensément la chevelure : shampoing hydratant spécial boucles, soin profond sur les pointes, puis séchage tout en douceur à la serviette microfibre. Ce rituel préserve l’élasticité des boucles et limite les frisottis.

Sur cheveux humides, appliquer un gel ou une crème coiffante légère, puis diviser la chevelure en sections. Le diffuseur reste l’arme fatale pour sécher en douceur et former les paliers. Pour plus de volume, enrouler quelques mèches autour des doigts suffit à créer ce mouvement signature. Pour la touche salon, passer le fer à boucler sur les pointes des mèches extérieures, sans toucher au cœur de la coupe : effet naturel garanti.

Les astuces incontournables pour sublimer les cascading curls

Geste clé Effet sur les boucles Pour qui ? Soin hydratant profond Boucles rebondies, zéro frisotti Cheveux secs, abîmés Séchage au diffuseur Volume maîtrisé, définition Cheveux fins, recherche de volume Peigne à dents larges Préserve la structure naturelle Tous types de cheveux Accessoire tendance (bandeau, pinces) Look personnalisé, style unique Pour pimper la coupe

Adapter la tendance selon la saison et sublimer sans effort

L’été 2025, la tendance est aux boucles larges et vaporeuses, capables de résister à l’humidité et de garder leur rebondi même après une baignade. En hiver, il suffit de resserrer les boucles ou d’ajouter une touche de sérum protecteur pour que le style tienne sous les bonnets et les écharpes. C’est cette flexibilité, à la fois élégante et pratique, qui explique le succès fou des cascading curls dans toutes les capitales de la mode.