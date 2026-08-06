Le « honey blond » fait son grand retour dans les salons de coiffure

Après avoir laissé la vedette aux blonds froids, le blond miel (honey blond) revient illuminer les chevelures. Cette nuance chaleureuse séduit par son effet naturel, sa lumière douce et sa capacité à sublimer la couleur de base. Une tendance à adopter si elle vous ressemble, mais qui reste avant tout un choix personnel.

Le blond miel, la nuance chaleureuse qui séduit à nouveau

Pendant plusieurs saisons, les blonds polaires, cendrés ou platine ont dominé les envies de changement capillaire. Aujourd’hui, la tendance s’inverse : les teintes plus solaires retrouvent une place de choix dans les salons de coiffure. Parmi elles, le « honey blond », ou blond miel, s’impose comme l’une des demandes phares du moment.

Son succès s’inscrit dans une évolution plus globale de la coloration : l’envie de résultats plus doux, plus personnalisés et plus proches de la couleur naturelle. Plutôt que de transformer complètement la chevelure, on cherche désormais à l’enrichir avec des reflets qui apportent du relief et de l’éclat.

Une couleur lumineuse aux reflets dorés et ambrés

Le blond miel (honey blond) se distingue par son mélange subtil de nuances claires, dorées et légèrement ambrées. À la différence des blonds froids qui misent sur des tons très purs, il conserve une certaine profondeur et donne un rendu plus enveloppant.

Cette couleur peut se décliner selon toutes les envies. Quelques touches lumineuses sur une base blond foncé apporteront un effet soleil discret, tandis qu’une chevelure entièrement dorée offrira un changement plus visible. L’objectif reste le même : créer une couleur vivante, avec de la dimension et beaucoup de lumière.

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Pourquoi cette tendance revient-elle maintenant ?

La coloration actuelle privilégie les effets fondus, la brillance et les transitions naturelles. Le blond miel (honey blond) répond parfaitement à cette recherche : il permet de mettre en valeur la couleur d’origine sans créer une rupture trop marquée. Réalisé en balayage ou en mèches fines, il offre un résultat personnalisé et évolutif. Les racines se fondent plus facilement dans la couleur, ce qui limite l’effet de démarcation et permet d’espacer les rendez-vous chez le coiffeur. Un véritable atout pour celles et ceux qui souhaitent une chevelure lumineuse sans contrainte excessive.

Le balayage, la technique star du blond miel

L’un des grands avantages du blond miel (honey blond) est sa polyvalence. Cette teinte peut convenir à de nombreuses carnations et bases naturelles. Pour obtenir un résultat naturel, le balayage reste la méthode privilégiée. Cette technique consiste à éclaircir certaines zones de la chevelure tout en conservant la profondeur de la base.

Bien réalisé, il apporte un effet fondu, lumineux et facile à porter au quotidien. La couleur évolue progressivement et garde un joli mouvement au fil des mois. En revanche, cette technique demande une vraie expertise : un balayage mal maîtrisé peut créer des contrastes « trop marqués » et un effet moins harmonieux.

Le blond miel (honey blond) séduit ainsi aujourd’hui parce qu’il combine luminosité, naturel et simplicité d’entretien. Une tendance capillaire qui met en valeur la beauté de chaque chevelure, tout en laissant à chaque personne la liberté de l’adopter… ou non, selon ses envies et son style.