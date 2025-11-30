Voici comment garder votre cou bien au chaud… sans ruiner votre coiffure

Pour éviter que le froid ne s’engouffre sous votre manteau, le tour de cou est un accessoire indispensable. Sauf que voilà, votre coiffure ne résiste pas aux écharpes douillettes, aux cols roulés en laine et aux foulards satinés. Lorsque vous retirez vos apparats d’hiver, votre chevelure subit quelques dommages collatéraux. Cependant, pas question de sacrifier votre confort ou votre apparence. Vous pouvez avoir chaud et arborer une jolie coiffure, à condition de suivre ces quelques règles de bonne pratique.

Le secret des pros : miser sur des matières « cheveux-friendly »

Par ces temps froids, l’écharpe n’est pas de trop dans les silhouettes. Elle retient les bourrasques de vent, amortit la bise matinale et enveloppe le cou de douceur. Elle nous fait presque oublier les températures basses de la saison. Toutefois, malgré toute sa générosité cet accessoire moelleux, qui nous apporte chaleur et réconfort, est parfois le point noir de notre allure. L’écharpe est responsable du plus gros souci capillaire de l’hiver. Quand on la retire, les cheveux sont pleins d’électricité statique et donnent des décharges à quiconque s’y frotte.

L’écharpe barricade joliment le cou, mais elle emporte toute notre coiffure sur son passage. À en croire notre look, on pourrait penser qu’on s’est battus avec un grizzli sur le chemin ou qu’on a traversé une tempête. Cependant, pas question de sortir dans ce froid polaire le cou à l’air. Vous l’ignorez peut-être, mais l’écharpe n’a pas seulement un intérêt esthétique. Elle vous arme contre les vilains rhumes en créant un point de chaleur sur une zone particulièrement vulnérable de votre corps.

Problème ? Les textiles rêches comme la laine brute ou l’acrylique provoquent du frottement, ce qui génère de l’électricité statique, de la casse et un aplatissement immédiat. Pour garder votre cou au chaud sans anéantir tous vos efforts de mise en pli, optez pour des écharpes conçues dans des matières « hair-friendly ». Oubliez les écharpes cheap dénichées à la foire, préférez des versions plus hospitalières en cachemire, en mérinos ou en duvet. Autre alternative chic et fonctionnelle : le châle en satin.

Les cols amovibles : l’astuce danoise qui préserve volume et style

Pour allier l’utile à l’agréable et protéger votre cou sans dénaturer votre coiffure, troquez la grosse écharpe encombrante contre un col amovible. Ces faux cols, qui donnent l’illusion d’avoir un chemisier en sous-couche, sont légion dans les tenues des scandinaves. En quelques mots : ce sont des cache-cou améliorés.

En moumoute, en laine, en maille ou en tricot, unis, fantaisies ou zippés, ils procurent la même chaleur qu’une écharpe duveteuse, mais ils ont l’avantage de laisser plus de « place » à vos cheveux. Ils se glissent sous les manteaux, réchauffent efficacement la nuque et le haut du torse, sans jamais toucher les longueurs. C’est peut-être la meilleure innovation anti-coiffure-ruinée de ces dernières années. Et contrairement aux écharpes, que vous ne savez jamais comment styliser ou nouer, les cols amovibles se suffisent à eux seuls pour relever une tenue.

Les coiffures stratégiques qui ne s’aplatissent pas

C’est certainement le conseil le plus évident pour garder votre cou au chaud sans faire de mal à vos cheveux. : coiffez-vous en connaissance de cause. Au lieu de répéter la même erreur chaque matin et de laisser vos cheveux lâchés, travaillez-les intelligemment, de sorte à ce qu’ils frôlent à peine votre écharpe.

Parmi les coiffures les plus efficaces :

La demi-queue haute, qui garde le dessus du crâne intact.

Le chignon bas flou, placé juste au-dessus du manteau.

La tresse latérale, éloignée de la nuque et ultra féminine.

Le « claw clip » (pince crabe), devenu une arme anti-plat imparable.

Ces coiffures ne sont pas là pour « cacher la misère » : au contraire, elles permettent de garder la forme, les boucles et la texture jusqu’au soir. Comme quoi, il suffit parfois de prendre le problème à l’envers pour le résoudre.

L’astuce finale : appliquer une barrière protectrice

« Mieux vaut prévenir que guérir » et cette citation fait doublement sens dans la routine capillaire. Pour que votre coiffure reste intacte après les quelques tours d’écharpe bien serrés, préparez vos cheveux en amont. Entretenir sa chevelure est un travail de fond, voire même un art.

Les coiffeurs ont un dernier conseil que peu de gens connaissent : créer une barrière anti-friction sur les longueurs avant d’affronter le froid. Quelques gouttes d’huile légère ou un spray protecteur suffisent à envelopper les cheveux et à empêcher les fibres textiles d’accrocher.

Garder son cou au chaud sans ruiner sa coiffure n’est ni un rêve, ni un privilège. Avec quelques choix judicieux, les bonnes matières, les bons accessoires, les bons gestes, on peut traverser l’hiver bien au chaud et impeccablement coiffée. D’ailleurs, cette écharpe qu’on aime autant qu’on déteste, peut même recouvrir votre chevelure. Les fashionistas la portent comme un couvre-chef pour en faire un accessoire tout-en-un.