Les meilleurs salons de coiffure femme à Toulouse en 2026

Toulouse réserve une offre de coiffure féminine aussi riche que surprenante. Des artisans coloristes aux salons éco-responsables, en passant par les spécialistes afro ou les experts en coiffures de cérémonie, la Ville Rose multiplie les adresses pour chaque profil.

Que l’on recherche un relooking complet, une coupe sur mesure ou simplement un soin de qualité, il existe ici un salon adapté à chaque femme et à chaque budget.

Nous avons sélectionné les meilleures adresses recommandées pour vous guider dans ce panorama capillaire toulousain.

Les salons incontournables pour les coupes et colorations féminines à Toulouse

L’Atelier de Maud figure parmi les cinq plus beaux salons toulousains, avec une note de 4,8 obtenue après inspection rigoureuse.

Fondé en 2009, il affiche une atmosphère authentiquement toulousaine, mêlant briques rouges et parquet ancien.

L’équipe maîtrise les dernières tendances et propose des diagnostics complets avant chaque prestation.

Les spécialités incluent le brossage, la coloration, le lissage, la décoloration, le brushing et la brillance.

Chaque intervention reste pensée sur mesure, avec des gammes de soins intégrant huiles végétales et vitamines. Le salon accueille sur rendez-vous du lundi au samedi.

Art de l’Âme, fondé en 2007 avec une note de 4,7, affiche une tarification originale : chaque prix reflète les compétences techniques et la spécialité du coiffeur choisi.

Dirigé par Morgan, directeur créatif, ce salon forme régulièrement son équipe pour maîtriser tous les styles.

L’Appart des Coiffeurs, noté 4,8 depuis 2014, propose des consultations personnalisées et des conseils précieux pour la routine domicile, couvrant coupes femmes, hommes et enfants.

Les adresses toulousaines spécialisées dans la coiffure éco-responsable et végétale

Certains salons toulousains ont transformé leur engagement écologique en véritable identité. Madame Sans Gêne, salon vintage et familial du quartier Saint-Cyprien, s’impose comme pionnier de la coloration végétale 100% organique, bio et végan.

L’ambiance conviviale et l’équipe bienveillante garantissent un bilan personnalisé pour chaque cliente.

Le Démêloir adopte une démarche résolument égalitaire avec des tarifs non genrés, identiques pour toutes et tous.

Sa philosophie écologique s’illustre concrètement : tri des déchets, recyclage des cheveux, économiseur d’eau et produits éthiques haut de gamme.

Plus largement, plusieurs salons toulousains, notamment à Saint-Cyprien, récupèrent les cheveux coupés pour en fabriquer des filtres anti-pollution.

Ces établissements bannissent le plastique et les parfums agressifs, leur préférant huiles et infusions naturelles. Un choix de plus en plus plébiscité par les clientes soucieuses de leur santé capillaire et de l’environnement.

Les meilleurs salons toulousains pour une coiffure de cérémonie ou un événement spécial

Des experts pour chaque grand moment

Authentic Nomade dispose de deux boutiques, l’une aux Carmes, l’autre à Saint-Cyprien, ouvertes du mardi au samedi. Spécialisé dans les chignons, tresses et coiffures événementielles, ce salon se déplace également partout en Occitanie.

Mariage, EVJF ou événement professionnel : l’équipe s’adapte à chaque occasion avec raffinement.

Du côté de Côte Pavée, plusieurs adresses proposent des attaches floues, tresses nouées et coiffures pensées selon la météo toulousaine. L’expérience locale compte ici autant que la technique.

Privatiser un salon pour vivre un moment intimiste

Des salons comme Tia Gigi ou Valentin offrent la possibilité de privatiser leur espace pour une expérience intimiste et personnalisée.

Choisir un salon spécialisé dans les coiffures de cérémonie garantit un accompagnement complet le jour J, de la consultation initiale jusqu’au dernier épingle.

Les coloristes et artisans de la couleur à ne pas manquer à Toulouse

Valentin incarne l’artisan coloriste dans toute sa dimension : son salon épuré et privatif, situé près de la place des Carmes, accueille chaque cliente après un diagnostic personnalisé.

Ouvert du lundi au samedi, il cultive la sérénité et la confiance à chaque rendez-vous.

By Mélanie, également aux Carmes, se consacre exclusivement à la clientèle féminine. Balayage, ombré hair, lissage brésilien, patine, mèches ou traitement des cheveux bouclés : le service se veut 100% personnalisable.

Un espace boutique permet même d’emporter des soins pour prolonger les résultats à domicile.

Emilie at Home, ancienne coloriste formée chez Jacques Dessange, se déplace directement au domicile des clientes. Elle utilise une gamme naturelle reconnue pour les coupes, colorations et soins.

À Toulouse, des coloristes actifs depuis 1991 pratiquent également l’aromathérapie capillaire, utilisant des produits à base de plantes et d’huiles essentielles pour des résultats harmonieux et durables.

Les salons Toulouse spécialisés dans les cheveux afro et les textures frisées

Toulouse offre une remarquable diversité de salons spécialisés dans les cheveux afro et frisés. Voici quelques adresses réparties dans la ville :

Élégance Exotique à Saint-Aubin, spécialisé dans les tresses et tissages pour toute la famille

à Saint-Aubin, spécialisé dans les tresses et tissages pour toute la famille Jollof Coiffure Afro-Européen à Saint-Cyprien, expert en nattes plaquées et soins capillaires afro

à Saint-Cyprien, expert en nattes plaquées et soins capillaires afro Beauté Capillaires Absamy à Saint-Cyprien et Kams Beauty aux Sept Deniers, proposant des prestations complètes pour toutes les textures

À Bagatelle, un coiffeur spécialisé dans les cheveux frisés naturels se démarque par ses dégradés arrondis avec volume.

Choisir un salon formé aux spécificités afro garantit un accompagnement respectueux de la fibre capillaire et des tendances naturelles actuelles.

Les solutions coiffure accessibles à Toulouse pour tous les budgets

Bien se coiffer à Toulouse ne nécessite pas forcément un budget important. Deux établissements se démarquent pour leur accessibilité :

ABC d’Hair, reconnu parmi les meilleurs établissements privés professionnels en France, propose des prestations à tarifs compétitifs L’Académie de coiffure, salon-école où des élèves encadrés par des coiffeurs expérimentés réalisent coupes et colorations à prix réduits

Tia Gigi, dans le quartier du Chalet, pratique des prix non genrés et accessibles, avec la possibilité de privatiser le salon.

Dans certains quartiers comme Compans ou autour du Jardin Japonais, la réservation en ligne via application permet de choisir créneau et coiffeur en quelques clics.

Certains coiffeurs toulousains recommandent aussi des soins maison efficaces.

L’utilisation de shampoings sans sulfate doux pour cheveux teints, ou des soins au thé noir pour prolonger l’éclat des colorations, constitue une routine simple et économique.

La qualité capillaire se cultive ainsi bien au-delà du fauteuil du salon.