Pas le temps de faire un brushing ? Cette astuce redonne du volume en 5 minutes

Pas le temps de refaire un brushing complet ? Cette astuce, repérée dans un Reel de la makeup artist @makeupbymelissam sur Instagram, redonne du volume aux racines en moins de 5 minutes, sans toucher à toutes les longueurs. Parfait pour enchaîner soirées et afterworks sans repasser une heure devant le miroir.

Une méthode pensée pour le « lendemain de brushing »

L’idée est simple : sauver le brushing de la veille en ne travaillant que la zone qui s’est affaissée, c’est‑à‑dire les racines sur le dessus de la tête. On laisse donc tranquilles les longueurs déjà lissées ou ondulées, ce qui fait gagner un temps précieux tout en conservant le mouvement initial. Pour cela, @makeupbymelissam utilise quelques essentiels faciles à avoir sous la main :

3 bigoudis à large diamètre

1 pince à brushing

1 crème de brushing ou coiffante

1 spray fixateur léger.

Le pas‑à‑pas volume en 5 minutes

Appliquer une noisette de crème coiffante directement sur les racines, au sommet du crâne, en lissant les cheveux vers l’arrière avec les doigts ou une brosse plate.

Isoler une large mèche à l’avant, la lisser et la plaquer sur le côté à l’aide de la brosse et de la pince, pour bien diriger le mouvement.

À l’arrière du crâne, lisser une mèche avec une brosse soufflante (ou un sèche‑cheveux muni d’une brosse ronde), puis l’enrouler aussitôt autour d’un bigoudi.

Répéter l’opération sur la partie centrale du crâne jusqu’à la lisière du front, de façon à créer une « bande » de volume homogène.

Vaporiser un voile de spray fixateur à distance sur les bigoudis pour fixer la mise en forme sans cartonner.​

Laisser poser quelques minutes (le temps de se maquiller ou de s’habiller), puis retirer délicatement les bigoudis et replacer les racines avec les doigts.

Résultat : les racines sont à nouveau aériennes, le dessus de la chevelure paraît « réveillé » et l’ensemble donne l’illusion d’un brushing fraîchement réalisé.

Pourquoi cette astuce fonctionne si bien

Cette technique se concentre uniquement sur les racines, là où le volume s’écrase en premier, au lieu de rebrusher toute la chevelure. On évite ainsi de surchauffer les longueurs déjà travaillées, tout en redonnant du gonflant exactement là où le regard se pose en premier.

En période de Fêtes, où les rendez-vous s’enchaînent plus vite que les shampoings, ce geste ciblé peut devenir un petit réflexe « secours » pour celles et ceux qui en ont envie : trois bigoudis, un peu de produit, quelques minutes de pose, et les cheveux retrouvent instantanément du volume. Bien sûr, rien n’oblige à avoir du volume, un brushing ou une coiffure « apprêtée » pour les Fêtes ou pour une soirée : on fait exactement ce qu’on veut avec ses cheveux, selon son humeur, son énergie et ses envies.