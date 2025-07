Ces erreurs qu’on fait toutes avec le maquillage waterproof (et comment les éviter)

En été, le maquillage waterproof semble être notre meilleur allié : il résiste à la chaleur, à l’eau, à la transpiration. Pourtant, mal utilisé, il peut vite devenir notre pire ennemi. Voici les erreurs les plus fréquentes avec le maquillage waterproof et comment les éviter pour préserver votre peau et votre look.

1. Appliquer du waterproof sur une peau non préparée

Le maquillage waterproof adhère plus fortement à la peau. Sans base hydratante ou préparation adaptée, il peut accentuer les ridules ou les zones de sécheresse.

Le bon réflexe : préparez votre peau avec une crème hydratante légère ou une base protectrice. Cela crée une barrière et assure une meilleure tenue sans assécher.

2. Trop en mettre, pensant que ça tiendra mieux

On croit souvent que pour résister à l’eau, il faut superposer les couches. Erreur : trop de produit peut provoquer des paquets, une texture épaisse et un effet peu naturel.

Le bon réflexe : mieux vaut appliquer une fine couche, bien travaillée, que plusieurs épaisses. L’effet sera plus léger, plus joli, et tout aussi efficace.

3. Utiliser les mauvais démaquillants

Le maquillage waterproof est conçu pour résister à l’eau : un simple nettoyant visage ne suffira pas. Laisser du maquillage sur la peau pendant la nuit peut provoquer des irritations et des boutons.

Le bon réflexe : optez pour un démaquillant bifasé (huile + eau) ou une huile démaquillante. Appliquez en douceur, sans frotter, puis complétez avec un nettoyant doux.

4. Oublier de nettoyer les pinceaux et brosses

Le maquillage longue tenue laisse plus de résidus sur vos outils. S’ils ne sont pas nettoyés régulièrement, ils accumulent bactéries et restes de produit, ce qui peut altérer l’application et causer des problèmes de peau.

Le bon réflexe : lavez vos pinceaux au moins une fois par semaine, surtout ceux utilisés pour le mascara ou l’eye-liner waterproof.

5. Ne pas l’adapter à son style de vie

Comme l’explique Natalie Setareh, le maquillage waterproof n’est pas nécessaire tous les jours. Il est plus difficile à retirer, et son usage trop fréquent peut fragiliser les cils ou assécher la peau.

Le bon réflexe : réservez-le pour les journées où il est vraiment utile (plage, sport, forte chaleur). Les jours ordinaires, optez pour des formules plus douces.

6. Sauter l’étape d’hydratation après le démaquillage

Les produits waterproof peuvent être asséchants. Une fois démaquillée, votre peau a besoin d’être apaisée et nourrie.

Le bon réflexe : appliquez un sérum hydratant ou une crème riche après le démaquillage. Vos cils aussi apprécieront un soin nourrissant (comme une huile de ricin).

Le waterproof, avec modération et précision

Bien utilisé, le maquillage waterproof est un allié de taille. Mais il exige une application soigneuse, un démaquillage adapté et une hygiène rigoureuse. Pour une routine plus saine, n’hésitez pas à vous faire accompagner par un ou une maquilleuse professionnelle.