Les produits beauté qui vont illuminer votre été sans effort ni filtre

Vous sentez cette vibe soleil, énergie, couleurs, peau lumineuse et ongles parfaits ? Nous aussi, et la rédaction n’a pas pu résister à l’appel de toutes les nouveautés qui promettent de rendre ce mois de juillet encore plus stylé.

Entre un vernis clean qui fait briller les ongles en deux temps trois mouvements, une crème solaire aérienne qui se fait oublier et un soin visage coup d’éclat qui donne le sourire, on a trouvé de vrais petits trésors à glisser dans votre salle de bain sans attendre.

Parce que oui, tester des produits, c’est notre job, mais surtout : on ne ramène à la maison que ce qui donne vraiment la banane. Pas de chichis, juste le meilleur, validé avec enthousiasme, et pensé pour simplifier la vie de toutes celles et ceux qui veulent rayonner tout l’été.

Le masque LED, la touche futuriste qui change tout

Imaginez : une peau repulpée, lumineuse, des rougeurs qui s’évanouissent et un teint qui joue la carte “glow naturel” sans aucun filtre. Le masque LED anti-âge de Nooance, c’est le gadget qui fait parler toutes celles qui l’ont testé. Trois petites séances de dix minutes par semaine, et la différence saute aux yeux. Plus de correcteur, plus de poudre, et ce petit air frais qui fait dire à tout le monde “tu fais quoi pour avoir une peau aussi jolie ?” Bluff total, et même les petites imperfections prennent la poudre d’escampette.

Essayez-le le soir devant votre série préférée, effet cocooning garanti. Franchement, si vous deviez tester un soin futuriste cet été, misez sur le LED, vous n’allez pas le regretter.

Le vernis clean, le soin malin qui sauve les ongles pressés

Besoin de jolis ongles, mais zéro envie de perdre du temps ? Le vernis Active Plump de Manucurist coche toutes les cases. Un seul passage, un effet soin immédiat, des extraits de pêche et du collagène végétal pour hydrater et protéger, et hop, des mains soignées pour tout l’été. Parfait en voyage, parfait pour un layering avec d’autres teintes, et surtout… tellement pratique quand le temps file à toute vitesse.

On peut créer des nuances personnalisées en superposant les couleurs de la gamme. C’est beau, c’est clean, et les compliments pleuvent à chaque café entre amis.

L’écran solaire aérien : protection maximum, confort absolu

La protection solaire qui colle ou qui laisse la peau luisante ? On oublie. L’été 2025 sera sous le signe du confort, grâce à la crème Relief Sun Rice + Probiotics de Beauty of Joseon. Légère, transparente, bourrée de probiotiques pour renforcer l’épiderme, elle hydrate sans jamais alourdir. Testée sur peaux sensibles, elle coche toutes les cases, même pour les plus exigeants : pas de parfum, pas de film gras, une vraie sensation de fraîcheur à chaque application.

On n’hésite pas à en remettre plusieurs fois dans la journée, juste pour le plaisir de la texture. Résultat : zéro coup de soleil, zéro tiraillement, et une peau rayonnante tout l’été.

Le soin visage coup d’éclat, version spa et feel good

Il y a des soins qui transforment le moral et la peau. Le soin Jet Lag Augustinus Bader, testé au Spa Barrière La Baule, c’est le genre d’expérience qui booste l’éclat et détend autant qu’un week-end à la plage. Un massage énergisant, des gestes experts, un double nettoyage, et une peau repulpée et rafraîchie comme jamais. On ressort du spa avec l’impression d’avoir tout reset, visage compris, et une mine rayonnante jusqu’au bout des vacances.

Le conseil à piquer à la rédac : si vous passez par La Baule, foncez tester ce soin signature. Sinon, essayez d’adopter une routine massage à la maison pour chouchouter votre peau et prolonger la magie.