Ce geste que vous faites tous les jours et qui vous vieillit de presque 10 ans

Il y a fort à parier que vous chouchoutez votre visage, peut-être même votre cou et votre décolleté… mais vos mains ? Ces fidèles compagnonnes qui affrontent quotidiennement le froid, les produits ménagers, les gels hydroalcooliques et les lavages à répétition ? Souvent, elles sont les grandes oubliées de nos soins.

Les mains : un miroir sincère de l’âge

Ce n’est pas pour rien que l’on dit que les mains ne mentent pas. Leur peau, fine et peu pourvue en glandes sébacées, est une des premières zones à accuser les signes du temps. Et contrairement à notre visage, que l’on bichonne à coups de sérums, d’huiles, de masques et de SPF 50, les mains sont souvent reléguées au second plan, comme si elles n’avaient pas droit, elles aussi, à un petit moment de tendresse cosmétique.

Résultat ? Elles s’assèchent, se marquent, perdent en fermeté, arborent des taches pigmentaires… Et finissent par trahir notre âge – voire nous en ajouter un peu, comme un filtre inversé.

Une étude qui met les mains à nu

La marque britannique Harvey Water Softeners s’est penchée sur cette injustice cutanée à travers une étude étonnante. Le principe ? Montrer des photos de mains à un panel de volontaires, puis leur demander d’estimer l’âge de la personne photographiée. Et les résultats sont plutôt très révélateurs.

Selon l’étude, 69 % des participants ont estimé que les mains sèches, marquées ou abîmées appartenaient à des personnes bien plus âgées qu’elles ne l’étaient en réalité. L’écart moyen entre l’âge réel et l’âge perçu ? 9 ans. Et pour certaines mains très abîmées – peau rugueuse, craquelures, rougeurs – certains participants ont même parlé de 80 ans… alors que la personne n’en avait que 30.

En revanche, les mains bien hydratées ont produit l’effet inverse : dans plusieurs cas, les volontaires ont estimé que la personne était plus jeune de 1 à 2 ans que son âge réel.

Pourquoi vos mains vieillissent-elles plus vite que vous ?

La réponse est assez simple : les mains sont en première ligne. Chaque jour, elles subissent une attaque en règle. Savons, gels hydroalcooliques, détergents, expositions répétées aux UV, au froid, à la chaleur, au vent… Sans oublier les frottements constants.

Et comme leur peau est pauvre en glandes sébacées, elle produit peu de sébum, cette précieuse huile naturelle qui aide à maintenir l’hydratation et l’élasticité. Le film hydrolipidique – sorte de bouclier protecteur – est donc plus fragile, plus facilement rompu. Résultat : sécheresse, perte de fermeté, rides précoces, taches pigmentaires. Et tout cela, bien plus vite que sur d’autres zones du corps.

Et si on arrêtait de diaboliser les signes de l’âge ?

Bien sûr, ce n’est pas une question de cacher son âge. Vieillir est une chance, et votre corps – vos mains y compris – est le reflet de votre parcours. Les taches, les rides, les plis, ce sont des souvenirs. Des témoignages de votre vécu, de votre énergie, de vos gestes tendres, de vos coups durs, de vos créations.

Alors non, il ne s’agit pas de courir après une « jeunesse éternelle » ou de se sentir coupable si vos mains montrent des signes du temps. Si vous avez envie de leur offrir un peu plus de soin, de douceur, de reconnaissance, alors faites-le pour vous. Pas pour paraître plus jeune, mais pour vous sentir mieux. Parce que vous le méritez ! Prenez soin d’elles, elles vous le rendront au centuple.