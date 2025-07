Cette tendance bronzage cartonne sur TikTok, les dermatologues tirent la sonnette d’alarme

Depuis l’arrivée de l’été 2025, une nouvelle pratique polémique agite TikTok : le « burn lines » ou « sun tattoo ».

Le phénomène : des coups de soleil en guise de challenge

Derrière ces hashtags tendance, une réalité alarmante : des jeunes s’exposent volontairement au soleil sans protection, parfois en accentuant le procédé avec huiles ou mélanges maison, pour obtenir des marques de bronzage très nettes… au prix de brûlures parfois graves. La tendance a émergé dans des vidéos où l’on exhibe ses traces de bretelles, de maillot ou des motifs dessinés à la crème solaire pour créer un « tatouage solaire », visible sur la peau une fois bronzée. Certaines personnes expliquent même leurs « astuces » pour obtenir des lignes nettes : exposition aux heures les plus intenses (indice UV élevé), application d’huiles pour accélérer le processus, et absence totale de crème solaire. L’objectif, encouragé par l’effet viral et les likes, est de multiplier défis et photos spectaculaires en dépit des avertissements sanitaires.

Pourquoi cette tendance est-elle dangereuse ?

Les dermatologues, relayés par le ministre de la Santé Yannick Neuder, rappellent que cette pratique revient à infliger des brûlures à sa peau, multipliant les risques de vieillissement prématuré, de taches, de rides, d’allergies, et surtout de cancers cutanés (mélanome et carcinome). Chaque année, des milliers de cancers de la peau en France sont liés à l’exposition excessive aux UV. Contrairement à une idée reçue, il n’existe pas de bronzage sain : la peau bronzée traduit déjà une agression des cellules et des altérations irréversibles de l’ADN.

Les recommandations des experts

Les médecins insistent : la protection solaire doit être systématique et renouvelée toutes les deux heures, même avec un indice 50. Porter des vêtements couvrants, un chapeau et éviter le soleil entre 11h et 17h restent des gestes essentiels, car les UV filtrent même avec écran solaire. Les alternatives plus sûres, comme les autobronzants nouvelle génération, permettent d’obtenir un « glow » doré sans mettre en danger sa santé.

Ce qu’il faut retenir

Ce phénomène n’est pas anodin : sous couvert de trend « fun » ou esthétique, il expose toute une génération à des risques cutanés majeurs et irréversibles. Dermatologues, autorités de santé et créateurs responsables appellent à la prudence pour enrayer cette mode avant qu’elle ne fasse des dégâts durables.

TikTok et l’effet viral ne doivent pas prendre le pas sur la santé : il n’y a pas de bronzage “sécuritaire” quand le soleil brûle la peau – un message à rappeler avec force avant chaque exposition estivale.