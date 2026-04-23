Chez les jeunes, un retour en force des parfums iconiques des années 90 et 2000

Conseils & astuces
Naila T.
Photo d'illustration : NastyaSensei / Pexels

Entre réseaux sociaux et culture du vintage, les parfums cultes des années 90 et 2000 connaissent un regain d’intérêt spectaculaire chez les jeunes générations. Des fragrances longtemps associées aux débuts de la parfumerie « grand public » reviennent aujourd’hui au cœur des tendances beauté. Des maisons historiques comme Calvin Klein ou des parfums devenus iconiques comme Thierry Mugler Angel ou encore Lolita Lempicka sont régulièrement remis en lumière dans les contenus viraux.

Des flacons devenus objets de désir générationnels

Ce qui séduit aujourd’hui n’est pas seulement la fragrance, mais aussi l’identité visuelle de ces parfums : flacons reconnaissables entre mille, codes esthétiques marqués et storytelling très ancré dans leur époque. Des références comme Cacharel Anaïs Anaïs ou CK One incarnent cette esthétique minimaliste ou romantique qui revient fortement dans les tendances actuelles.

TikTok et Instagram comme accélérateurs de nostalgie

Le retour de ces parfums est largement amplifié par les réseaux sociaux, où les contenus nostalgiques explosent. Sur TikTok, les « perfumes of the 2000s » cumulent des millions de vues, souvent associés à des souvenirs d’adolescence ou à une esthétique rétro assumée. Cette dynamique s’inscrit dans un mouvement plus large déjà observé dans la mode et la musique, où les références des années 90 et 2000 sont constamment réinterprétées.

@nadeenghazal not from the 2000s but it feels like it🥹 @’Ôrəbella nightcap #BeautyTok #PerfumeTok #tuscanaesthetic #2000saesthetic #scentcombo ♬ Resonance midwest emo version slowed – frutiger00s

Le parfum comme objet identitaire

Pour la génération Z, le parfum n’est plus seulement une signature olfactive fixe, mais un élément d’expression personnelle. Revenir à des fragrances connues permet de se reconnecter à une époque perçue comme plus simple, mais aussi d’affirmer une identité esthétique. Cette logique de « retour aux classiques » transforme des produits anciens en véritables pièces culturelles.

Le retour des parfums iconiques des années 90 et 2000 illustre un phénomène plus large de nostalgie générationnelle. Entre réseaux sociaux, esthétique rétro et désir d’authenticité, ces fragrances ne sont plus seulement des produits de beauté : elles deviennent des marqueurs culturels qui traversent les générations.

Naila T.
Naila T.
Je décrypte les tendances sociétales qui façonnent nos corps, nos identités et nos rapports au monde. Ce qui m’anime : comprendre comment les normes évoluent et transforment dans nos vies, et comment les discours sur le genre, la santé mentale et l’image de soi s’infiltrent dans le quotidien.
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