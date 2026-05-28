Contre les cheveux secs et ternes, une astuce maison pourrait faire la différence

Cheveux qui manquent d’éclat, longueurs rêches, pointes fragilisées… la sécheresse capillaire est un problème courant, accentué par les agressions du quotidien : chaleur des appareils chauffants, eau calcaire, soleil ou colorations répétées. Avant de se tourner vers des soins coûteux, une astuce maison simple et largement documentée peut apporter une réelle amélioration : le masque à l’huile de coco. Un geste accessible, qui mise sur les vertus d’un ingrédient déjà présent dans de nombreuses cuisines.

Pourquoi les cheveux deviennent secs et ternes

La fibre capillaire est protégée par une couche externe qui produit naturellement des huiles, responsables de la brillance et de la souplesse des cheveux. Lorsque cette couche se fragilise — sous l’effet de la chaleur, des traitements chimiques ou d’un environnement sec — les cheveux perdent leur hydratation. Ils paraissent alors ternes au toucher comme à la vue, et deviennent plus sujets à la casse et aux fourches.

L’huile de coco, une alliée naturelle

Parmi les solutions maison, l’huile de coco se distingue par ses propriétés particulièrement adaptées. Riche en acides gras, notamment en acide laurique, ainsi qu’en vitamine E, elle a la capacité de pénétrer en profondeur la fibre capillaire, là où de nombreux soins se contentent d’agir en surface. En limitant la perte de protéines, principale cause de la sécheresse et de la casse, elle contribue à restaurer souplesse et brillance aux longueurs abîmées.

Comment appliquer le masque

L’application est simple. Il suffit de faire fondre deux cuillères à soupe d’huile de coco, puis de la répartir mèche par mèche sur des cheveux secs ou légèrement humides, des longueurs jusqu’aux pointes. On laisse poser entre vingt et trente minutes — voire toute une nuit pour un soin plus intense — avant de rincer à l’eau tiède et de terminer par un rinçage à l’eau fraîche pour sceller l’hydratation.

Économique et naturelle, cette astuce maison peut transformer l’apparence des cheveux secs. À noter toutefois que l’huile de coco convient moins aux cheveux déjà gras : il est conseillé de commencer par une petite quantité pour observer la réaction de sa chevelure.