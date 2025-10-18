Vous faites encore ces erreurs beauté ? Voici comment briller en novembre

Novembre, ce mois où notre moral oscille entre chocolat chaud et plaid moelleux… C’est aussi le moment idéal pour revisiter sa routine beauté, se débarrasser des petites erreurs qu’on traîne sans s’en rendre compte et rayonner, même sous un ciel gris.

Vous zappez (encore) l’hydratation

C’est probablement l’erreur numéro un de la saison. Le froid, le vent et le chauffage intérieur assèchent la peau plus vite qu’un ventilateur. Pourtant, beaucoup pensent encore que l’hydratation est réservée à l’été. Faux ! Votre peau, qu’elle soit mixte, grasse, sèche ou sensible, a besoin d’eau, pas seulement de crème. L’astuce ? Superposez les couches fines : un sérum hydratant, puis une crème nourrissante adaptée à votre type de peau. Et n’oubliez pas vos lèvres : un baume à base de beurre de karité ou d’huile de ricin peut faire des miracles.

Petit bonus : si vous avez tendance à trouver votre teint terne en novembre, c’est souvent un signe de déshydratation. En hydratant correctement, vous retrouverez ce fameux « glow » naturel, sans highlighter.

Vous oubliez la protection solaire

Oui, même en novembre, le SPF reste votre meilleur allié. Ce n’est pas parce que le soleil joue à cache-cache qu’il ne laisse pas de traces. Les UV traversent les nuages et continuent de provoquer vieillissement cutané, taches pigmentaires et déshydratation. Choisissez donc une crème de jour avec SPF intégré, à appliquer après votre soin hydratant.

Vous confondez « peeling » et « ponçage »

Quand les températures baissent, la tentation est grande de gommer, gommer, gommer pour raviver l’éclat du teint. Mauvaise idée si vous le faites trop souvent ou avec des grains trop abrasifs. Le secret réside dans la douceur. Privilégiez les exfoliants enzymatiques ou chimiques doux (acides de fruits, acide lactique ou mandélique). Une à deux fois par semaine, pas plus. Votre peau n’a pas besoin d’être décapée pour être lumineuse, elle a besoin d’être respectée.

Vous oubliez votre corps dans la routine

On soigne souvent son visage avec attention, mais le corps, lui, est trop souvent relégué au second plan. En novembre, votre peau mérite une attention globale. Offrez-vous donc un gommage doux sous la douche, puis appliquez un lait corporel ou une huile juste après, sur peau encore humide. Et tant qu’à faire, redécouvrez votre corps avec bienveillance : peu importe sa taille ou sa texture, prenez plaisir à en prendre soin.

Vous dormez sans retirer votre maquillage

On le sait, les soirées d’automne sont longues et douillettes, et parfois le démaquillage semble une corvée. Pourtant, c’est la base. Dormir maquillée, c’est comme laisser la poussière s’accumuler sur un bijou : le lendemain, l’éclat s’éteint. Préférez un démaquillage en deux étapes : une huile ou un baume pour dissoudre le maquillage, suivie d’un nettoyant doux. Votre peau vous dira merci chaque matin.

Vous oubliez de vous faire plaisir

La beauté, ce n’est pas qu’une question de produits ou de technique. C’est aussi une affaire de plaisir. Se masser le visage avec quelques gouttes d’huile, prendre un bain chaud, allumer une bougie parfumée, ou simplement se regarder dans le miroir avec douceur, tout cela nourrit votre éclat intérieur. Le stress et la fatigue ternissent la peau autant qu’un manque de sommeil. Alors, ce mois-ci, faites de votre routine beauté un vrai moment pour vous – sans culpabilité, sans injonction, juste du plaisir.

En résumé, briller en novembre ne demande ni transformation radicale ni dépenses folles. Il s’agit simplement d’écouter votre peau, de respecter son rythme et d’y mettre un peu de joie. Hydratez, protégez, apaisez, aimez !