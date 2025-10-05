Vous perdez vos cheveux ? Ces erreurs alimentaires pourraient bien en être responsables

Et si vos cheveux ne tombaient pas seulement à cause de l’âge ou de la génétique ? De récentes recherches publiées dans Nutrition and Health, analysant 17 études sur le lien entre alimentation et santé capillaire, montrent que ce que nous mangeons et buvons peut grandement influencer la densité et la vitalité de notre chevelure.

Les aliments et boissons qui fragilisent les cheveux

Les boissons sucrées figurent parmi les principaux coupables.

Le sucre provoque des pics d’insuline, favorisant l’inflammation et perturbant le cycle naturel de croissance du cheveu.

Autre erreur fréquente : un apport insuffisant en protéines. Les spécialistes recommandent environ un demi-gramme de protéines par livre (soit environ 1,1 g par kilo) de poids corporel et par jour.

Les alliés d’une chevelure en bonne santé

Certains aliments peuvent au contraire soutenir la pousse et la force du cheveu :

Les protéines végétales comme le tofu ou l’edamame.

Les légumes crucifères (brocolis, chou-fleur), riches en antioxydants.

Les feuilles de kaki (persimmon leaf), en infusion ou en complément, qui stimuleraient la circulation sanguine du cuir chevelu.

L’huile de pépins de courge, qui pourrait réduire l’action hormonale à l’origine de l’alopécie chez les hommes.

Les compléments utiles

Plusieurs nutriments ont montré un lien avec la santé capillaire :

Vitamine D : une dose de 2000 UI par jour semble bénéfique pour limiter la chute.

Fer : en cas de carence, il peut favoriser la repousse, surtout s’il est pris avec de la vitamine C.

Biotine (vitamine B7) : essentielle mais uniquement si l’on est carencé. On la retrouve naturellement dans les œufs, les poissons, les graines, les noix ou les patates douces.

Collagène : de nouvelles études suggèrent qu’il pourrait aussi jouer un rôle dans la qualité des cheveux.

En résumé, ces travaux, basés sur plus de 600 000 participants âgés de 7 à 77 ans, montrent des corrélations solides, mais pas encore de preuves définitives. Néanmoins, ils rappellent une évidence : ce que nous mettons dans nos assiettes ne nourrit pas seulement notre corps, mais aussi… nos cheveux.