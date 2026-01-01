Lèvres gercées cet hiver ? Cette méthode express pourrait faire des merveilles

Léa Michel
Freepik

L’hiver arrive avec son cortège de désagréments : froid mordant, vents secs et chauffage intérieur qui assèchent tout sur leur passage. Les lèvres gercées en font partie, provoquant cette sensation inconfortable de tiraillement et de craquelures. Heureusement, une routine express, validée par des experts, permet de les réparer rapidement et durablement.

Les causes hivernales et pourquoi ça empire

Le froid extrême, combiné à l’humidité basse et au chauffage, prive les lèvres de leur barrière naturelle d’hydratation. Contrairement au reste du visage, elles manquent de glandes sébacées, ce qui les rend vulnérables. Résultat : sécheresse, irritations et parfois infections si on gratte ou lèche. La bonne nouvelle ? Des astuces simples stoppent le cercle vicieux en quelques jours.

La méthode express en 3 étapes pour des lèvres repulpées

Appliquez cette routine en soirée pour un effet “overnight miracle” :

  • Exfoliez doucement : Utilisez un exfoliant chimique doux (acide lactique ou AHA léger) plutôt qu’un gommage mécanique abrasif. Cela élimine les peaux mortes sans irriter.
  • Hydratez en profondeur : Appliquez un masque lèvres ou une couche généreuse de vaseline pure (100% pétrole jelly), enrichie en acide hyaluronique et céramides. Ces ingrédients restaurent la barrière cutanée : l’acide hyaluronique attire l’humidité, les céramides la scellent.
  • Protégez toute la journée : Renouvelez avec un baume à lèvres contenant SPF, même en hiver, pour bloquer UV et vent.

Cette séquence, testée et approuvée, transforme des lèvres parcheminées en lèvres souples dès le lendemain matin.

Les erreurs à éviter absolument

De nombreuses habitudes aggravent le problème :

  • L’overuse de baume : Trop en appliquer crée une dépendance, empêchant les lèvres de produire leur hydratation naturelle. Limitez à 4-5 applications par jour.
  • Lécher ou mordre : La salive assèche encore plus, car elle s’évapore en emportant l’eau des lèvres.
  • Oublier l’intérieur : Buvez beaucoup d’eau et utilisez un humidificateur pour humidifier l’air ambiant, surtout la nuit.
  • Intégrez aussi les lèvres à votre routine skincare matinale et vespérale pour une protection continue.

Des lèvres saines, un sourire confiant

Au-delà du confort immédiat, ces gestes préventifs maintiennent l’élasticité et préviennent les rides fines autour de la bouche. Hydratez de l’intérieur (eau, aliments riches en oméga-3) et choisissez des produits clean, sans parfum irritant. En quelques jours, vos lèvres retrouvent volume et éclat, prêtes à affronter l’hiver sans drame.

Cette approche prouve qu’il suffit de gestes ciblés pour contrer les assauts saisonniers — et briller sans effort.

