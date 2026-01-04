Des milliers d’avis « 5 étoiles » pour ce parfum le plus vendu au monde

Dans un marché saturé de nouveautés, certains parfums réussissent à dépasser l’effet de mode pour s’installer durablement dans le quotidien des gens. C’est le cas de Good Girl, le parfum en forme de talon aiguille signé Carolina Herrera, devenu un incontournable des parfumeries et des sites beauté, où il cumule des milliers d’avis 5 étoiles et le surnom flatteur de « parfum le plus populaire du monde ».

Un flacon talon aiguille devenu culte

Impossible de le confondre : Good Girl se reconnaît d’abord à son flacon-soulier à talon aiguille, bleu nuit laqué, posé comme un objet déco sur une coiffeuse. Plus qu’un simple contenant, ce design est pensé comme un symbole à la fois glamour et immédiatement instagrammable, ce qui participe largement à son succès.

Une signature olfactive florale et gourmande

Si le flacon intrigue, c’est l’odeur qui fidélise. Good Girl mêle des notes de jasmin et de fleurs blanches à des accords plus chauds de cacao, fève tonka, café ou amande. Résultat : une fragrance à la fois sophistiquée, enveloppante et légèrement gourmande, suffisamment nuancée pour se porter aussi bien en journée qu’en soirée, du bureau à un dîner.

Des milliers d’avis 5 étoiles en ligne

Sur les grandes plateformes beauté et les sites de parfumerie, Good Girl cumule les avis élogieux, avec une masse impressionnante de notes 5/5. Les utilisatrices saluent notamment sa tenue sur la peau, son sillage présent sans être étouffant, et son côté « vparfum à compliments” que l’on vous demande souvent de nommer.

Une gamme qui s’étend pour séduire encore plus

Face à ce succès, la maison Carolina Herrera a décliné l’ADN de Good Girl en plusieurs versions (plus florales, plus fraîches ou plus intenses), afin de coller aux envies de chacune. La version originale reste une valeur sûre pour un cadeau ou pour se créer une signature olfactive immédiatement identifiable, à la croisée du chic et du spectaculaire.

Entre son flacon iconique, sa composition florale et gourmande parfaitement dosée et l’enthousiasme quasi unanime des consommatrices, Good Girl a su s’imposer bien au-delà d’un simple effet de tendance.