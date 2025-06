Selon les dermatologues, garder cet objet dans la douche serait une grosse erreur

Dans la douche, certains objets nous facilitent le quotidien… mais peuvent nuire à notre peau sans qu’on ne le sache. Des dermatologues tirent la sonnette d’alarme sur une erreur courante que beaucoup continuent de commettre.

Un réflexe pratique, mais risqué

Qui n’a jamais laissé son rasoir traîner dans un coin de la douche ? Il est là, à portée de main, prêt à dégainer pour un rasage express sous l’eau chaude. Sauf qu’aussi pratique soit-il, ce geste du quotidien pourrait bien être une fausse bonne idée. Selon les dermatologues, entreposer son rasoir dans la douche est une erreur que votre peau pourrait vous faire payer cher.

Avant d’aller plus loin, un rappel important : vous n’avez aucune obligation de vous raser. Les poils ne sont ni sales ni honteux. Ils font partie de votre corps, peu importe votre genre, et vous avez parfaitement le droit de les laisser vivre leur meilleure vie. Si vous choisissez de vous raser, alors autant le faire en toute sécurité – et avec un minimum de respect pour votre peau.

L’humidité, cet ennemi invisible

Pourquoi faut-il bannir le rasoir de la cabine de douche ? La réponse tient en un mot : humidité. Ce climat chaud et humide, auquel votre salle de bain est soumise à chaque douche, est le terrain de jeu préféré des bactéries. Un rasoir, surtout s’il reste humide et exposé à la vapeur, devient rapidement un refuge pour ces micro-invités indésirables.

Même si le manche de votre rasoir semble propre, ses lames, elles, accumulent savon, poils, peaux mortes et germes en tout genre. En restant dans la douche, le rasoir subit aussi une oxydation rapide : autrement dit, il rouille. Et qui dit lame rouillée dit risque de coupures, d’irritations, et dans le pire des cas, d’infections cutanées.

Des conséquences que votre peau n’oubliera pas

Ce n’est pas pour rien que les dermatologues tirent la sonnette d’alarme. Une lame rouillée ou contaminée peut provoquer une folliculite – cette inflammation des follicules pileux qui se traduit par des boutons rouges, des démangeaisons, voire des petits abcès douloureux.

Pire encore : les microcoupures causées par un rasoir émoussé ou mal entretenu ouvrent la porte à des bactéries comme le tristement célèbre staphylocoque doré. Ces infections peuvent sembler anodines, mais elles peuvent dégénérer, surtout si votre peau est sensible, irritée, ou que votre système immunitaire est affaibli.

Comment bien entretenir votre rasoir ?

Si vous choisissez de vous raser, quelques gestes simples peuvent faire toute la différence pour votre peau. D’abord, rincez bien votre rasoir après chaque utilisation, pour éliminer tous les résidus. Ensuite, séchez-le soigneusement avec une serviette propre. Oui, cela demande quelques secondes de plus… mais votre peau vous dira merci.

L’endroit idéal pour le ranger ? Hors de la douche, dans un endroit sec. Un tiroir fermé fera très bien l’affaire. L’idée, c’est de limiter au maximum son exposition à l’humidité. C’est aussi une astuce maline pour prolonger la durée de vie des lames.

Changer de lame, une bonne habitude

Autre conseil des spécialistes : votre lame a fait son temps ? Elle gratte ? Elle tire au lieu de glisser ? C’est qu’il est temps de la remplacer. Les dermatologues recommandent de changer de lame toutes les 5 à 7 utilisations. Et si vous avez la peau sensible, n’hésitez pas à le faire plus souvent. Une fois le rasage terminé, pensez à appliquer une crème hydratante ou une lotion apaisante. Cela aide à calmer les éventuelles rougeurs et à renforcer votre barrière cutanée. Votre peau mérite ce petit moment de douceur après l’avoir sollicitée.

Surtout, souvenez-vous : les poils, c’est naturel. Vous avez le droit d’en avoir, d’en garder, d’en enlever, d’en aimer ou non. Rasage ou pas, vous êtes déjà au top. Si vous choisissez de vous raser, faites-le dans de bonnes conditions. Avec un peu d’attention, vous pouvez éviter rougeurs, infections et tracas inutiles.