Vos poils poussent plus vite en été ? Voici le mystérieux phénomène derrière cette accélération

Si vous avez déjà eu l’impression que vos poils poussent plus vite en été, vous n’êtes pas seul.e. Et cette impression n’est pas un mirage lié à la chaleur accablante. C’est un phénomène réel, soutenu par des preuves scientifiques. Des études montrent que la barbe des hommes pousse jusqu’à 60 % plus vite en été qu’en hiver. Et cela ne concerne pas seulement la barbe : les poils sur les jambes, les bras, les cheveux, et même les ongles montrent une croissance accélérée pendant les mois chauds. Quel est ce mystérieux phénomène qui semble transformer l’été en une saison de la pousse des poils ? Éclairage.

Le grand coupable : la chaleur

Commençons par ce qui est peut-être le plus évident : la chaleur. Lorsque la température grimpe, notre corps ne reste pas inactif. En réponse à cette chaleur, notre circulation sanguine s’accélère. Imaginez vos vaisseaux sanguins comme un vaste réseau d’autoroutes : plus il fait chaud, plus le trafic s’intensifie. Le sang circule plus rapidement, et avec cette circulation accrue vient une meilleure distribution des nutriments essentiels.

Les follicules pileux, ces petites usines qui produisent nos poils, sont alors plus abondamment alimentés. C’est un peu comme arroser une plante plus souvent en plein été : elle pousse plus vite. Dans ce cas, vos poils reçoivent plus de nutriments, ce qui stimule leur croissance.

Le soleil : un allié inattendu de la pilosité

Le soleil joue aussi un rôle crucial dans cette équation de la pousse estivale. L’été est la saison des jours plus longs, ce qui signifie plus d’exposition à la lumière naturelle. Et qui dit lumière naturelle, dit rayons ultraviolets (UV). Ces UV, bien qu’ils aient parfois une mauvaise réputation pour leurs effets sur la peau, peuvent en fait stimuler la production de kératine.

La kératine est une protéine fibreuse qui constitue la structure principale des poils, des cheveux et des ongles. Lorsque notre corps est plus exposé au soleil, la production de cette protéine est boostée, offrant ainsi un environnement idéal pour une pousse rapide. C’est un peu comme si le soleil devenait un engrais naturel pour nos poils.

L’effet psychologique : quand l’œil joue des tours

L’été, c’est aussi le temps des tenues légères et des journées à la plage. Votre corps est moins couvert, plus exposé. Et avec cette exposition accrue, vous devenez plus attentif.ve à votre pilosité. Ce qui peut accentuer l’impression que vos poils poussent plus vite. Certes cette croissance accélérée existe bel et bien, mais le fait de voir vos poils plus souvent, en comparaison avec l’hiver où ils sont cachés sous des couches de vêtements, amplifie cette perception.

Les médicaments : un facteur à ne pas négliger

Il est également intéressant de noter que certains médicaments peuvent contribuer à cette poussée estivale des poils. Les dermocorticoïdes, par exemple, sont des crèmes contenant des dérivés de cortisone souvent utilisées pour traiter des affections cutanées comme l’eczéma ou le psoriasis. Ces crèmes peuvent avoir pour effet secondaire d’augmenter la pilosité. Si vous êtes sous ce type de traitement, il est donc possible que vous remarquiez une croissance accrue de vos poils, en particulier en été, lorsque les autres facteurs jouent également en faveur de cette accélération.

Garder ses poils, c’est ok

Avant de déclarer la guerre à vos poils maintenant que vous savez pourquoi ils poussent plus vite en été, rappelons-nous pourquoi ils sont là en premier lieu. Les poils jouent un rôle crucial dans la régulation de la température corporelle. En été, ils peuvent sembler gênants, mais ils ont toujours été une composante essentielle de notre physiologie. Les poils aident à protéger la peau des rayons UV nocifs, surtout lorsqu’ils sont plus longs et plus denses. Ils retiennent également la sueur près de la peau, ce qui aide à refroidir le corps lorsque cette sueur s’évapore. La nature a ses raisons, même si elles ne sont pas toujours évidentes au premier regard.

Pendant longtemps, en particulier pour les femmes, la norme a été de se débarrasser des poils, considérés comme non esthétiques. Mais ces dernières années ont vu une résurgence de l’acceptation des poils naturels, tant chez les femmes que chez les hommes. Certaines personnes choisissent ainsi de laisser pousser leurs poils et c’est OK, d’autres préfèrent les enlever, c’est aussi OK. Chacun.e est libre de laisser pousser ses poils ou non.

Le phénomène de la pousse accélérée des poils en été est un rappel de la manière dont nos corps sont intimement connectés à la nature. Les saisons ne sont pas seulement des changements climatiques ; elles influencent notre biologie de manière subtile mais significative. Fascinant !