Ces erreurs empêcheraient l’anticerne de bien tenir

L’anticerne fait partie des produits favoris de nombreuses personnes, sauf qu’il arrive qu’il migre dans les ridules ou qu’il s’estompe bien avant la fin de la journée. Souvent, ce sont quelques gestes du quotidien qui font toute la différence. Bonne nouvelle : quelques ajustements suffisent pour obtenir un résultat plus harmonieux… si vous en avez envie.

Avant tout, rappelez-vous que l’anticerne reste un choix

Avoir des cernes, des poches ou une peau qui marque est parfaitement normal. Notre visage évolue, il raconte nos émotions, notre fatigue, nos rires et notre quotidien. Il n’a pas besoin d’être lisse ou « parfait » pour être beau. Moralité : l’anticerne est un outil de maquillage, pas une obligation.

Que vous ayez la peau sèche, grasse, mature ou plus jeune, libre à vous d’en porter… ou pas. D’ailleurs, en été, beaucoup préfèrent alléger leur routine beauté et laisser leur peau respirer davantage. Il n’existe aucune règle qui impose de masquer ses cernes.

Oublier d’hydrater le contour des yeux

Le contour des yeux est une zone particulièrement fine et délicate. Si elle manque d’hydratation, l’anticerne peut accrocher, souligner les ridules et offrir un résultat moins uniforme. L’idéal consiste à appliquer un soin hydratant léger avant le maquillage, puis à patienter quelques instants afin qu’il pénètre correctement. Une peau confortable permet généralement au produit de mieux se fondre et de tenir plus longtemps.

Penser que plus il y en a, mieux c’est

Face à des cernes marqués, la tentation est grande d’appliquer une couche généreuse d’anticerne. Pourtant, c’est souvent l’effet inverse qui se produit. Une quantité trop importante risque de s’accumuler dans les plis naturels de la peau et de rendre le maquillage plus visible. Mieux vaut commencer avec quelques petites touches, puis ajouter de la matière uniquement si nécessaire. Cette technique permet d’obtenir une couvrance modulable et un fini plus naturel.

Choisir une teinte inadaptée

La couleur de l’anticerne joue un rôle essentiel. Une nuance beaucoup trop claire peut créer un contraste peu flatteur, tandis qu’une teinte trop foncée risque de renforcer visuellement les cernes. Pour un résultat lumineux, privilégiez une couleur légèrement plus claire que votre carnation, tout en tenant compte du sous-ton de votre peau. Si vos cernes sont particulièrement pigmentés, un correcteur coloré appliqué en amont peut aider à les neutraliser avant l’anticerne.

Faire l’impasse sur la fixation

Même un anticerne bien appliqué peut finir par bouger au fil des heures. Une légère touche de poudre translucide permet souvent d’améliorer sa tenue. L’important est de rester léger : une fine quantité suffit pour fixer le produit sans figer le contour des yeux ni accentuer les marques naturelles de la peau.

Adopter les mauvais gestes

La manière d’appliquer l’anticerne influence aussi son rendu. Tapoter délicatement le produit avec le doigt ou une éponge permet de mieux le fondre dans la peau, tandis que l’étaler ou le frotter risque de le déplacer. Prendre le temps d’appliquer son maquillage avec des gestes doux aide à préserver un fini plus uniforme et plus durable.

Quelques réflexes simples peuvent ainsi aider votre anticerne à mieux tenir, si vous choisissez d’en porter. Toutefois, le conseil le plus important est sans doute celui-ci : ne laissez pas les standards de beauté vous faire croire que vos cernes doivent disparaître à tout prix. Ils sont naturels, tout comme les ridules, les poches ou encore les marques d’expression. Le maquillage est là pour accompagner vos envies, jamais pour répondre à une injonction à la perfection.