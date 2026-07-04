Les couleurs de rouge à lèvres qui illumineront votre visage cet automne 2026

Chaque automne apporte son lot de nouvelles inspirations beauté, et 2026 ne fait pas exception. Cette saison, les rouges à lèvres misent sur des teintes chaleureuses, profondes et lumineuses qui apportent une touche d’éclat au visage. Découvrez les nuances qui marqueront les prochains mois.

Le bordeaux, l’incontournable de la saison

Difficile d’imaginer une trousse à maquillage automnale sans un rouge à lèvres bordeaux. À mi-chemin entre le rouge intense et le prune, cette couleur traverse les tendances sans perdre de son charme. Son atout ? Elle apporte immédiatement de la profondeur et de l’élégance, qu’elle soit portée avec un maquillage minimaliste ou plus sophistiqué. En version mate, elle offre un résultat affirmé, tandis qu’un fini satiné apporte davantage de douceur et de lumière. Une nuance qui met en valeur de nombreuses carnations.

Le brun chocolat signe son grand retour

Inspiré des années 1990, le brun chocolat confirme son retour sur le devant de la scène. Cette teinte gourmande séduit par son côté à la fois vintage et raffiné. Très apprécié dans les maquillages aux tons chauds, il peut être associé à un crayon de la même famille de couleurs pour souligner les lèvres en douceur. Le résultat est chic, chaleureux et parfaitement dans l’esprit de l’automne.

Le rouge brique réchauffe le teint

Si vous aimez les rouges classiques, mais souhaitez adopter une palette plus automnale, le rouge brique est une excellente alternative. Plus terreux que le rouge vif, il apporte de l’éclat tout en restant harmonieux avec les couleurs de la saison. Ses sous-tons chauds donnent une impression de bonne mine et illuminent le visage. Une teinte idéale pour celles et ceux qui souhaitent conjuguer caractère et douceur.

Les nudes chauds, les alliés du quotidien

Les adeptes d’un maquillage discret peuvent se tourner vers des nudes plus chaleureux. Caramel, terracotta ou beige rosé remplacent les beiges trop froids pour offrir un résultat plus lumineux. Ces nuances naturelles s’accordent facilement avec un maquillage des yeux plus prononcé ou, au contraire, un look très épuré. Pour un effet frais et harmonieux, il peut être intéressant de choisir un nude légèrement plus chaud que votre carnation.

Comment trouver la couleur qui vous correspond ?

Les tendances sont une source d’inspiration, mais elles ne remplacent jamais vos préférences. Votre carnation peut vous guider : les peaux claires apprécient souvent les bordeaux ou les nudes rosés, tandis que les peaux mates à foncées mettent particulièrement en valeur les bruns chocolat et les rouges briques plus soutenus. Le plus important reste de choisir une couleur dans laquelle vous vous sentez à l’aise et qui correspond à votre style. Après tout, le maquillage est avant tout une manière de s’exprimer, pas une règle à suivre.

Ces teintes comptent ainsi parmi les grandes inspirations de l’automne 2026, mais elles ne sont en aucun cas un passage obligé. Vous êtes libre de porter le rouge à lèvres qui vous plaît, d’opter pour une couleur totalement différente ou de ne pas vous maquiller du tout. Les tendances sont là pour inspirer, jamais pour imposer.