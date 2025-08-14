Après les baby boomers et autres french revisitées, la manucure fait sa révolution chromatique : place à l’effet halo des aura nails ! Inspirées par la spiritualité et la couleur des auras, ces ongles dégradés, vibrants et presque magnétiques s’imposent déjà comme la tendance incontournable de la saison.

Qu’est-ce que la manucure « aura nails » ?

Née sur les réseaux sociaux et en salons pointus, la tendance « aura nails » s’inspire de la croyance selon laquelle chaque personne dégage une aura unique, traduite ici par des gradients de couleur diffuse sur chaque ongle. L’idée ? Poser un halo central légèrement flouté, en contraste ou en harmonie avec la base de l’ongle, pour un effet visuel aussi original que personnalisé. Chaque teinte peut symboliser une émotion ou simplement donner envie de jouer avec les couleurs de l’été.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thick & Rich (@_thickandrich_)

Le charme de l’effet halo : l’art du flouté lumineux

Contrairement aux motifs nets ou aux ornements 3D, l’aura nails mise tout sur le fondu. L’effet halo se reconnaît à son centre lumineux, entouré d’un dégradé, créant l’illusion d’une lumière qui émane de l’intérieur de l’ongle. Les combinaisons de couleurs sont infinies : du pêche au fuchsia pour rappeler un coucher de soleil, du bleu et blanc pour une ambiance mer Égée… Fini la monotonie : l’effet est graphique, frais, et résolument moderne.

La manucure aura demande un peu de patience et parfois un matériel spécifique (airbrush, blooming gel, dotting tool). En institut, les pros superposent teintes et textures grâce à des techniques d’estompe minutieuses. À la maison, il existe des alternatives :

La méthode de l’éponge : sur une base sèche, on tamponne délicatement une seconde teinte concentrée au centre de l’ongle, puis on dégrade vers l’extérieur.

Le fard à paupières mat : appliqué au pinceau fin, il permet de créer cet effet flou avant de fixer le tout avec un top coat.

Le mot d’ordre : oser allier les couleurs, tester, et ne pas chercher la perfection — chaque aura est unique !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Thick & Rich (@_thickandrich_)

Pourquoi on craque pour les aura nails ?

En plus d’être ultra-tendance sur TikTok, les aura nails expriment nos humeurs et incarnent la liberté créative. Leur rendu artistique attire le regard tout en restant portable au quotidien : une manucure qui évoque le bien-être, la lumière, et surtout la bonne humeur. De quoi illuminer instantanément vos mains et votre été.

Loin du minimalisme, l’effet halo des aura nails apporte ainsi la touche vitaminée qu’on attendait – et s’impose déjà comme la manucure star qui va faire oublier vos vernis classiques cette saison !