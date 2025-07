Maquillage et coup de soleil : ce que vous ne devez surtout pas faire

En été, il n’est pas rare de vouloir camoufler un coup de soleil avec du maquillage. Pourtant, certaines erreurs peuvent aggraver l’état de votre peau et retarder sa guérison. Voici les gestes à éviter absolument pour préserver votre épiderme fragilisé.

Éviter d’appliquer du maquillage sur une peau brûlée

Après un coup de soleil, la peau est inflammée, sensible et parfois même douloureuse. Appliquer du fond de teint, de la poudre ou tout autre produit de maquillage peut non seulement irriter davantage la zone, mais aussi empêcher la peau de respirer et de cicatriser correctement. Selon les dermatologues interrogés par le magazine Elle, il est préférable de laisser la peau nue pour éviter tout risque d’infection ou d’aggravation de la brûlure.

Ne jamais utiliser de produits couvrants ou asséchants

Certains produits de maquillage, comme les fonds de teint mats ou les poudres, contiennent des agents asséchants qui accentuent la déshydratation de la peau déjà fragilisée par le soleil. D’après la Mayo Clinic, ces produits peuvent provoquer des desquamations, des tiraillements et retarder la régénération cutanée. Les correcteurs épais sont également à proscrire, car ils forment une barrière occlusive sur la peau.

Éviter les gestes agressifs lors du démaquillage

Si vous avez déjà maquillé une zone brûlée, il est crucial de ne pas frotter ou exfolier la peau lors du démaquillage. Utilisez un lait ou une eau micellaire très douce, sans alcool ni parfum, et tamponnez délicatement sans insister. L’American Academy of Dermatology recommande d’éviter tout produit exfoliant ou contenant des acides, qui pourraient accentuer l’irritation et retarder la guérison.

Privilégier l’hydratation et la protection

Après un coup de soleil, la priorité doit être donnée à l’hydratation intense et à la protection de la peau. Appliquez régulièrement une crème apaisante à base d’aloe vera ou de panthénol, et évitez toute exposition supplémentaire au soleil tant que la rougeur persiste. Les experts de la Fondation contre le Cancer rappellent que la peau brûlée est plus vulnérable aux infections et au vieillissement prématuré.

Ce qu’il faut retenir

En cas de coup de soleil, évitez absolument le maquillage couvrant, les produits asséchants et les démaquillages agressifs. Privilégiez le repos de la peau, l’hydratation et la douceur pour favoriser une guérison rapide et limiter les risques de complications.