Les manucuristes l’annoncent : ces tendances ongles vont envahir notre été

L’été 2025 promet une vague de créativité et de fraîcheur sur nos ongles. Guidées par les tendances repérées sur les réseaux, les manucures estivales se veulent à la fois naturelles, artistiques et pleines d’énergie. Voici les styles que vous verrez partout ces prochains mois.

Minimalisme épuré : les nouvelles nuances nudes

Le minimalisme continue de s’imposer avec les Milky Nails, ces vernis laiteux semi-transparents qui subliment les ongles sans trop en faire. Portées par des célébrités comme Zendaya ou Sofia Richie, ces nuances s’accordent parfaitement avec le look « clean girl » toujours en vogue.

Explosion de douceur : pastels et teintes gourmandes

Les pastels font leur retour en force : lavande, bleu ciel, vert menthe et rose dragée s’affichent en version matte ou nacrée. Cette saison, le jaune beurre s’impose comme le nouveau nude, subtil et lumineux.

Tendances fruitées et foodies : la gourmandise au bout des doigts

Inspirées par les visuels food sur TikTok, les manucures gourmandes explosent : Frosé Nails, aux nuances de fraise et de rosé, très prisées par Hailey Bieber, ou encore les strawberry Jell-O nails qui mixent transparence et rose bonbon.

Nail art estival : fruits, coquillages et auras

L’été est aussi l’occasion de s’amuser : fraises, citrons, pépites multicolores ou étoiles de mer s’invitent sur les ongles. On voit fleurir des coquillages 3D, des aura nails aux dégradés fluo, ou encore des éclats holographiques. Cette année, le nail art est joyeux, accessible et adapté aux envies personnelles.

Chrome et métalliques : l’éclat du soleil en reflet

Les vernis chrome pastel sont omniprésents, avec leurs reflets arc-en-ciel ou rose gold. Qu’ils soient appliqués en full coverage ou en french inversée, ils capturent la lumière de manière spectaculaire. Le chrome « liquide » version 2.0, très lisse et brillant, est parfait pour rehausser un look simple avec une touche futuriste.

Praticité et esthétique : formes et façons

Les formes tendance cet été oscillent entre squoval (carré arrondi) et amande courte, qui allient confort et esthétique. Les press-ons (ongles prêts à poser) font aussi un retour remarqué : pratiques, économiques et personnalisables, ils permettent de changer de style en un clin d’œil.

En 2025, la manucure est plus que jamais un terrain d’expression. Entre la sobriété des nudes, les audaces fruitées et les textures innovantes, chacun peut trouver sa façon d’exprimer son été au bout des doigts. L’important : s’amuser, tout en respectant la santé de ses ongles.