Les lèvres « bitten lips » s’imposent comme la tendance beauté de l’automne 2026

Oubliez les contours ultra-précis et les bouches impeccablement dessinées : la tendance « bitten lips » assume le flou, la couleur diffuse et ce petit côté naturellement imparfait qui fait tout son charme.

Une bouche mordue devenue phénomène mondial

Derrière ce nom anglais se cache une idée bien française : celle de la « bouche mordue ». Le principe ? Donner aux lèvres une touche de couleur comme si vous veniez de croquer dans un fruit bien juteux, sans chercher à obtenir un résultat parfaitement défini. Cette esthétique n’a d’ailleurs rien de vraiment nouveau. Elle s’inscrit dans une longue tradition beauté française, où la bouche colorée, mais peu travaillée, a toujours eu sa place. Adoptée puis largement popularisée par les créatrices de contenu anglophones, elle s’affiche désormais partout et s’impose comme l’une des signatures maquillage de l’automne 2026.

« Bitten lips » ou lèvres floutées : quelle différence ?

À première vue, les deux tendances peuvent sembler proches. Dans les deux cas, le contour des lèvres perd son côté graphique et laisse place à davantage de douceur. Leur réalisation n’est toutefois pas tout à fait la même.

Avec un effet flouté classique, la couleur est généralement diffusée de manière assez uniforme sur l’ensemble de la bouche.

Pour les « bitten lips », le dégradé est roi : la teinte est plus intense au centre, puis s’éclaircit progressivement vers les contours. Inspirée notamment des techniques de maquillage coréennes, cette méthode apporte une jolie sensation de volume sans avoir besoin de redessiner précisément la bouche. Résultat : une bouche vivante, fraîche et volontairement « imparfaite ».

Des couleurs qui ont tout bon pour l’automne

La saison semble avoir été pensée pour cette tendance. Les teintes inspirées des fruits rouges prennent naturellement le dessus : framboise, mûre, prune légèrement adoucie… Sans oublier les bruns chaleureux et les rouges plus feutrés. Ces nuances profondes accompagnent particulièrement bien les silhouettes automnales et peuvent facilement être modulées selon l’intensité recherchée. Et bonne nouvelle pour celles et ceux qui aiment les maquillages faciles à vivre : ici, pas besoin de traquer la moindre irrégularité. L’effet étant volontairement diffus, une couleur qui s’estompe au fil de la journée peut même contribuer au charme du résultat.

Comment adopter les « bitten lips » en trois gestes ?

Avant toute chose, préparez vos lèvres. Un exfoliant doux, suivi d’un baume nourrissant, permet de lisser la surface et d’éviter que la couleur ne marque les petites zones sèches, particulièrement fréquentes lorsque les températures baissent. Déposez ensuite votre couleur au centre des lèvres. Pas besoin d’en mettre partout : c’est justement le dégradé qui fait le travail.

Avec le doigt, étirez doucement la matière vers l’extérieur pour obtenir une transition progressive. Dernière touche : un peu de baume au centre de la bouche pour apporter confort et relief. Les encres à lèvres, les baumes teintés et les crayons crémeux faciles à estomper sont particulièrement adaptés à cette technique.

Une tendance qui s’adapte à toutes les bouches

L’autre bonne nouvelle, c’est que les « bitten lips » ne sont pas réservées à une forme de lèvres particulière. La tendance fonctionne aussi très bien avec un maquillage minimaliste : teint lumineux, regard discret et bouche subtilement colorée. Toutefois rien ne vous empêche évidemment de l’intensifier ou de la détourner selon vos envies.

Et si vous ne la suiviez pas ?

C’est peut-être le plus important à retenir : une tendance beauté reste une proposition, jamais une obligation. Vous pouvez tester les « bitten lips », les adapter, les détourner… ou simplement les regarder passer. Vous pouvez aussi ne pas vous maquiller du tout. À 20, 40, 60 ans ou davantage, quel que soit votre genre, votre visage n’a rien à prouver. Le maquillage peut être un terrain de jeu, un plaisir, une habitude ou pas du tout.

Et finalement, les « bitten lips » ont peut-être trouvé leur meilleur argument là : elles invitent à moins contrôler son apparence et à jouer avec la couleur, sans chercher la perfection.