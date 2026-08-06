Cette forme de manucure s’annonce comme l’incontournable de la saison

Après des années placées sous le signe des formes arrondies et des finitions discrètes, une nouvelle silhouette fait son retour. Plus graphique, plus affirmée et toujours élégante, la manucure carrée devient la forme à surveiller cette saison estivale. Une tendance inspirée des années 2000, revisitée avec une touche plus moderne.

Le grand retour d’une forme pleine de caractère

Les ongles aux contours doux et aux couleurs presque invisibles ont longtemps occupé le devant de la scène. Aujourd’hui, l’heure est au changement avec une forme qui affirme davantage sa personnalité : l’ongle carré. Avec son bord droit, sa ligne nette et sa structure bien définie, cette manucure apporte un effet chic sans demander une routine compliquée. Son secret ? Elle offre un résultat propre, élégant et facile à personnaliser, que vous aimiez les looks minimalistes ou les créations plus originales.

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Carré ou squoval : une différence subtile mais essentielle

Toutes les formes carrées ne se ressemblent pas.

Le squoval, mélange entre « square » et « oval », reprend l’esprit du carré tout en arrondissant légèrement les angles. Il offre un rendu plus doux et naturel, particulièrement apprécié sur les ongles courts.

Le véritable carré, lui, mise sur des angles francs et une géométrie assumée. C’est cette version plus structurée qui attire particulièrement l’attention cette saison, même si sa déclinaison adoucie reste une excellente option pour celles qui préfèrent une finition plus délicate.

Une forme qui sublime de nombreux styles d’ongles

L’ongle carré trouve particulièrement bien sa place sur des longueurs moyennes à longues, où sa silhouette peut pleinement s’exprimer. Il met aussi joliment en valeur les lits d’ongles étroits et réguliers en créant une impression d’harmonie. Si vos ongles sont très courts, le résultat se rapprochera naturellement davantage du squoval. Pour les doigts fins, une version légèrement adoucie peut apporter un équilibre visuel tout en conservant l’esprit structuré de la tendance.

Comme toutes les tendances beauté, l’essentiel reste toutefois de choisir ce qui vous plaît et vous ressemble. Aimer vos ongles, les décorer, changer de forme ou simplement les laisser naturels : toutes les options sont valables. Une tendance est une inspiration, jamais une obligation.

Le secret d’un carré réussi : un limage précis

Pour obtenir une jolie forme carrée, tout se joue dans la technique. La lime doit créer un bord parfaitement droit, avec des gestes réguliers et précis. Les côtés sont ensuite travaillés pour conserver des angles nets et équilibrés. Mieux vaut privilégier des mouvements contrôlés plutôt qu’un va-et-vient trop énergique, qui peut fragiliser l’ongle. Une finition au bloc polissoir permet ensuite d’affiner les contours et d’obtenir une surface harmonieuse.

Les cuticules, l’étape beauté à ne pas oublier

Une belle manucure ne repose pas uniquement sur la forme de l’ongle. La préparation joue aussi un rôle essentiel. Des cuticules correctement repoussées permettent de dégager la base de l’ongle et de donner une impression de longueur supplémentaire. Ce petit geste fait toute la différence : il apporte un rendu plus net et met davantage en valeur la structure carrée. Une attention simple qui transforme l’apparence générale de la manucure.

En définitive, l’ongle carré séduit parce qu’il s’adapte à de nombreux styles : vernis uni, French revisitée, couleurs éclatantes ou détails créatifs. Toutefois, la plus belle manucure reste toujours celle dans laquelle vous vous sentez bien. Si vous préférez les formes rondes, les ongles courts, les couleurs discrètes ou même les ongles au naturel, c’est tout aussi ok.